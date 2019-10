Porsche Panamera10 Sondermodell Edition zum 10-Jahre-Jubiläum

Porsche feiert das zehnjährige Jubiläum der Panamera-Reihe mit einem Sondermodell. Die neue Panamera Edition 10 Jahre zeichnet sich durch eine erweiterte Serienausstattung und exklusive Akzente aus.

Für den edlen Touch sorgen so 21 Zoll große Panamera Sport Design-Räder in seidenglänzendem Weißgoldmetallic sowie der „Panamera10“-Schriftzug an den vorderen Türen, ebenfalls in Weißgoldmetallic. Darüber hinaus findet sich das Jubiläumslogo im schwarz teilbeldederten Innenraum mit weißgoldenen Ziernähten an verschiedenen Positionen wieder.

Deutlich erweiterte Ausstattung

Zur Ausstattung der Sonderedition zählen LED-Matrix-Hauptscheinwerfer inklusive PDLS Plus, Spurwechsel- und Spurhalteassistent inklusive Verkehrszeichenerkennung, Park-Assistent inklusive Rückfahrkamera, Panorama-Dachsystem, Privacy-Verglasung, beheizte 14-Wege-Komfortsitze mit Porsche-Wappen auf den Kopfstützen, die Soft-Close-Türen, Digitalradio und ein Bose Sound-System. Zudem ist die Luftfederung mit Porsche Active Suspension Management (PASM) kombiniert. Die Hybridmodelle bringen einen stärkeren On-Board-Lader mit 7,2 kW Ladeleistung mit.

Die Jubiläumsedition ist in Deutschland für die Modelle Panamera 4 und Panamera 4 E-Hybrid sowie für die gleichmotorisierten Sport Turismo-Derivate erhältlich. Der Panamera 4 Edition 10 Jahre mit dem 2,9-Liter-Biturbo-Motor und 330 PS ist ab sofort bestellbar und kostet ab 114.532 Euro. Der entsprechende Sport Turismo ist ab 116.912 Euro erhältlich. Die Jubiläumsedition des Panamera 4 E-Hybrid kostet ab 127.860 Euro und als Sport Turismo ab 130.121 Euro.