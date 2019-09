Premiere Porsche Taycan Hier die Enthüllung sehen

Die Präsentation des neuen Elektro-Modells der Zuffenhausener findet zeitgleich auf drei Kontinenten unter dem Motto „Soul electrified“ statt. Gleichzeitig markieren die Premierenorte auch die wichtigsten Absatzmärkte und stehen stellvertretend für drei Wege der nachhaltigen Energiewirtschaft.

So stellen die Niagarafälle an der Grenze zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario die Wasserkraft dar, der Solarpark in Neuhardenberg bei Berlin die Sonnenenergie und der Windpark auf der Insel Pingtan, rund 150 Kilometer von der chinesischen Stadt Fuzhou in der Provinz Fujian entfernt, die Windkraft.

Als Moderator führt der ehemalige Formel 1-Pilot Mark Webber von Berlin aus durch die Sendung, die in fünf Sprachen (Englisch, Mandarin, Spanisch, Französisch und Deutsch) ausgestrahlt wird.

London Eye Porsche Taycan: Elektrizität funkt an Porsche

1:03 Min.



Der Porsche Taycan ist nach dem Porsche 911 wohl das wichtigste Modell von Porsche, da es die Transformation zur Elektromobilität repräsentiert. Jährlich rollen in der neuen Fabrik in Zuffenhausen künftig 40.000 Modelle vom Band – davon sind jetzt schon 30.000 vorbestellt. Dabei wird die Markteinführung mit einer großen Marketingkampagne begleitet.

Hoover Damm: Porsche antwortet

1:16 Min.

Das E-Modell fuhr einen Nürburgring-Nordschleifen-Rekord, war der unsichtbare Star eine weltweiten Social-Media-Kampagne, die mit einem morsenden „London Eye“ begann. Zuletzt zeigte sich der Taycan beim 0 – 145 km/h – 0-Sprint auf einem US-Flugzeugträger. Und natürlich konnte auch schon auto motor und sport bereits ein erstes Vorserienfahrzeug ausgiebig fahren.