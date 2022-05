Prodrive P25 Subaru Impreza WRX STi 90er-Rallye-Ikone kommt zurück

Motorsport-Spezialist Prodrive aus Großbritannien hat einige Jahrzehnte lang den Subaru Impreza WRX STi in der Rallye-Weltmeisterschaft eingesetzt. Jetzt kündigt Prodrive mit einem Teaserbild das Modell P25 an, das am 25. Mai 2022 enthüllt werden soll.

Noch ist völlig offen, was da auf die Rallye-Fans zurollen wird. Erste Vermutungen gibt es aber bereits. Das P in der Modellbezeichnung dürfte eindeutig für Prodrive stehen, die 25 könnte auf ein entsprechendes Jubiläum hindeuten. Wer 25 Jahre zurückblickt, stellt fest, dass die Japaner von 1995 bis 1997 mit dem Impreza WRX STi drei WM-Titel in Folge eingefahren und nachfolgend zum 40. Firmenjubiläum die legendäre 22B-STi-Variante an den Start gebracht haben. Genau auf diesen zweitürigen WRX STi scheint die Silhouette im Teaserbild zu referieren.

Denkbar ist also eine Neuauflage des Fan-Lieblings auf Basis von alten Karossen, quasi im Stile der Continuation Cars von Jaguar, Aston Martin und Co. Vermutlich packt Prodrive auch noch sein komplettes Knowhow in den P25 und treibt die Leistung des Basismodells auf weit über 300 PS. Prodrive würde damit dort ansetzen, wo man in den 1990er-Jahren mit verschiedenen WRX STi-Sonderserien für den britischen Markt aufgehört hat.

Fazit

Eine Rallye-Legende als Restomod? Nachdem Subaru selbst den WRX STi ohne Zukunft eingestellt hat, dürften sich die Fans über eine wiederbelebte Ikone bestimmt freuen.