Ram teasert neues Modell Rampage an Kleiner Pick-up für Südamerika

Kompakte Modelle hat Ram, der Pick-up-Spezialist des Stellantis-Konzerns, bisher nicht im Programm. Das gilt sowohl in Nord- als auch Mittel- und Südamerika: Hier gibt es den klassischen Eintonnen-Truck Ram 1500 und die Heavy-Duty-Versionen mit den Modellbezeichnungen 2500 aufwärts. Mittelgroße und kompakte Pritschenwagen, wie sie Konkurrent Ford mit dem Ranger oder Maverick im Programm hat? Bisher Fehlanzeige.

Doch zumindest in Südamerika scheint sich das bald zu ändern. In Brasilien hat Stellantis gerade eine Videoserie gestartet, mit der ein Pick-up angeteasert wird, der speziell für den südamerikanischen Markt konzipiert ist. Bedeutet: Der Pritschenwagen dürfte deutlich kleiner sein als die bisherigen Ram-Modelle. Viel verraten die Designer und Entwickler im ersten Teil (über diesem Absatz) noch nicht. Jedoch sparen sie nicht mit Superlativen: Den in Brasilien entwickelten und gebauten Neuling soll viel (Lade-)Raum, ein robustes Wesen, eine moderne Technik und sogar ein gewisser Luxus auszeichnen.

Geradliniges Pick-up-Design

Beim Design dürfte es kaum Überraschungen geben. Die ersten Teaserfotos zeigen viele gerade Linien und eine Motorhaube, die sich in der Mitte per schmalem Streifen verjüngt. Die vorderen Leuchten werden zur Mitte hin schmaler und bestehen aus jeweils zwei Hauptscheinwerfer- und Tagfahrlicht-Elementen. Letztere sitzen oben und am unteren äußeren Eck der Scheinwerfer. Der Ram-Schriftzug findet sich in großen Lettern sowohl im Kühlergrill als auch auf der Heckklappe, die von vertikalen Leuchten eingerahmt wird.

Zur Technik verraten die Verantwortlichen noch nichts Offizielles. Eines der Teaserfotos gibt immerhin einen Hinweis in Sachen Antrieb: "Ram Turbo" steht da auf einer seitlich an der Motorhaube angebrachten Plakette. Das spricht für einen Vierzylinder-Turbo, den Ram zwar aktuell noch gar nicht im Programm hat. Dafür aber Schwestermarke Fiat, die in ihrem kleinen Pick-up Toro einen 185 PS und maximal 265 Newtonmeter starken Benziner ausrüstet, der – wie in Brasilien üblich – auch Bioethanol als Kraftstoff verträgt. Als Alternative ist ein Turbodiesel-Triebwerk denkbar.

Rampage als Modellbezeichnung patentiert

Weder im Video noch im begleitenden Pressetext wird der Name des neuen Ram-Kompakt-Pick-ups genannt. Doch in dieser Hinsicht gibt es seit Sommer 2022 einen konkreten Hinweis. Beim mexikanischen Patentamt ist seinerzeit eine Anmeldung aufgetaucht, mit der sich das Unternehmen FCA US LLC, also der US-Ableger des Stellantis-Konzerns, eine neue Modellbezeichnung sicherte. Diese lautet Ram Rampage und zielt laut Patentschrift auf einen Personenwagen. Ein klarer Hinweis auf ein eher kompakt dimensioniertes Modell, da im Gegensatz dazu die bisherigen Baureihen der Marke als Nutzfahrzeuge kategorisiert sind. Allerdings sichert sich der Autokonzern mit der Patentschrift lediglich den Namen und spezifiziert das Modell darüber hinaus nicht näher.

FCA Mit gelben Frontsplitter-Ecken - natürlich: Der Beispielentwurf zu einem Ram Rampage aus dem Jahr 2020.

Interessant ist der Name Rampage allemal. Wir spulen etwa drei Jahre zurück: Damals hieß Stellantis noch Fiat-Chrysler (FCA) und hoffte bei der Entwicklung neuer Modelle auf geballte Hilfe aus dem Netz. Der Konzern rief seine Follower dazu auf, ihre Entwürfe zu einem kräftigen Zukunfts-Pick-up auf der Facebook-Seite von FCA North America zu posten. Dass es dabei nicht um eine bloße Fingerübung für blutige Anfänger ging, sondern um ein ernsthaftes Projekt für bereits geübte Zeichner, unterstrich FCA mit einem Beispielbild: Über dem exemplarisch abgebildeten Auto fand sich in Versalien der Schriftzug "Rampage".

Rampage auf Challenger-Hellcat-Basis

Der damals in Aussicht gestellte Ram Rampage war aber nicht als klassischer Pritschenwagen konzipiert, wie ihn der Ford Maverick verkörpert. Sondern als Pkw-Pick-up (im englischen Sprachraum "Ute" für Utility vehicle) im Stile des legendären Chevrolet El Camino SS. Der Entwurf basierte auf dem Dodge Challenger Hellcat. Das Auto trug ein prominentes Ram-Logo anstelle des Dodge-Widderkopfes im Zentrum seines Kühlergrills. Hinter der zweitürigen Kabine schloss sich dort, wo zuvor Rückbank und Kofferraum waren, eine kurze Ladefläche an.

FCA Basiert auf einer Kompaktwagen-Plattform und hat einen Vierzylindermotor unter der Haube: der Dodge Rampage von 1982.

Der Dodge Rampage aus dem Jahr 1982 kann dabei nur bedingt als Vorbild gedient haben, da er auf einer Kleinwagen-Plattform mit Vierzylinder-Motor basierte. Der 2020 als virtuelle Basis dienende Challenger Hellcat generiert mit seinem Kompressor-V8 717 PS. Die Dodge Rampage genannte Konzeptstudie aus dem Jahr 2006 kommt da schon eher in Frage. Daimler-Chrysler präsentierte damals auf der Chicago Motor Show einen unkonventionell gestylten Pick-up mit gegenläufig öffnenden Türen und kurzer Ladefläche, der mit einem 5,7-Liter-Hemi-V8 ausgerüstet war.

Siegerentwürfe im klassischen Pick-up-Stil

Doch zurück zum virtuellen 2020er-Rampage: Durchaus selbstironisch waren dessen gelb lackierte Ecken des Frontsplitters gemeint: Dodge-Fans lassen im Alltagsverkehr bei ihren Chargern und Challengern gerne die gelben Transportschutzleisten auf den Splitter-Kanten, was bereits in der FCA-Design-Abteilung zu Diskussionen geführt hat. So teilte FCA-Design-Chef Ralph Gilles, der das Bild des Rampages damals ebenfalls im Internet verbreitet hatte, seinerzeit einen Entwurf zu einem künftigen Dodge Challenger, den seine Chefs wegen der gelb lackierten Ecken des Frontsplitters abgelehnt haben.

Der FCA-Design-Wettbewerb hatte Design-Talente mit Preisen wie Stipendien an renommierten Design-Schulen gelockt. Studenten aus Michigan und Kalifornien teilten sich mit den besten Entwürfen die ersten drei Plätze. Auf dem dritten Rang landete Alex Kirschmann mit einem stummelschnäuzigen Ram, der auf ausladenden Geländereifen anrollte. Die Silbermedaille kassierte Vincent Piaskowski mit einem etwas konventionelleren Look und rundum beleuchteter Pritsche. Mit seinem bulligen Ram-e hatte Job Skandera aus Santa Clara aber offenbar den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Die Skizzen waren sogar mit Anmerkungen zu Funktionsweise und Werkstoffen versehen.

Ram Rampage auch für die USA?

Bleibt die Frage, ob Ram den Kompakt-Pick-up, der wohl Rampage heißt, auch in seiner Heimat USA anbieten wird. Dafür sprechen die Patenteintragung durch den US-Stammsitz und die mantraartigen Hinweise, dass an dessen Entwicklung und Design auch US-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter beteiligt sind. Ein Argument dagegen ist einerseits die Formulierung "eigens für Südamerika entwickelt", die in solchen Ankündigungen jedoch stets eher pflichtschuldig eingefügt wird. Andererseits macht der Blick auf den Ford Maverick nicht unbedingt Mut, denn der Erfolg des Modells hat sich nach einem anfänglichen Hype merklich abgekühlt: 2022 tauchte der kleine Pick-up nicht in den Top 50 der Jahres-Neuzulassungs-Charts der USA auf.

Fazit

Der Ram Rampage machte als Zeichnung einiges her. Nun zeigt sich anhand erster Teaserbilder und -videos, dass sich die Marke bei einem möglichen neuen Einstiegsmodell, für das diese Modellbezeichnung patentiert wurde, eher an klassischen Pick-up- als an Ute-Formen orientieren wird. In Südamerika dürfte der kleine Pick-up in nicht allzu ferner Zukunft als Serienauto debütieren. Ob er daraufhin auch in den USA sein Glück versuchen darf, ist jedoch weiterhin fraglich.