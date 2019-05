Renault Alpine A110 GT4 Erlkönig Rennversion für die Straße

Die Rennversion A110 GT4 wurde von Renault in Zusammenarbeit mit dem Rennstall Signatech entwickelt und wird als Kundensportmodell angeboten. Um wettbewerbsfähig zu sein, wurde das GT4-Modell natürlich für den Rennstreckeneinsatz angepasst. Die Leistung des 1,8-Liter-Turbo-Vierzylinders steigt je nach Balance of Performance auf 330 bis 360 PS. Dazu packt Signatech ein sequentielles Sechsganggetriebe in den Antriebsstrang. Nicht fehlen dürfen ein Überrollkäfig, ein Renntank, ein Rennsitz samt Renngurt sowie ein neu bestücktes Cockpit. Optisch ist der Renn-GT4 an seinem großen aufgesetzten Heckspoiler sowie der großen Frontspoilerlippe zu erkennen.

Straßen-GT4 baut auf Cup-Version auf

Der jetzt erwischte Prototyp wirkt nicht ganz so extrem. Er dürfte weniger ein waschechter GT4 sein, eher eine weiterentwickelte Cup-Version. Der mit einemm GT4-Schriftzug gekennzeichnete Heckspoiler fällt kleiner aus als bei der Rennversion, ebenso der Frontsplitter. Auch bleibt es bei voller Bestuhlung. Dafür bekommt der Straßen-GT4 eine Sportabgasanlage und eine freiere Ansaugluftführung spendiert. Auch das sportlicher abgestimmte Fahrwerk dürfte aus der Cup-Variante stammen. Bei der Leistung gehen wir von einem kleinen Nachschlag aus. Leistet die Serie 252 PS, so dürfte der GT4 auf rund 270 PS kommen. Beim Getriebe ist ein Wechsel von der Siebengang-Doppelkupplungsbox zu einem sequenziellen Sechsganggetriebe denkbar. Ein Sperrdifferential dürfte auf jeden Fall an Bord sein.

Seine Premiere dürfte die GT4-Version der Alpine A110 auf dem Festival of Speed in Goodwood Anfang Juli feiern.