Renault Koleos Modellpflege Neuer Look und neue Motoren

Kennzeichen der jüngsten Auffrischung des Renault Koleos sind der Kühlergrill mit noch stärker profilierten Chromspangen sowie die neue, über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufende Chromleiste in der Frontschürze. In modifiziertem Design präsentieren sich auch die Unterfahrschutzelemente an Front und Heck. zu den weiteren sichtbaren Neuerungen gehören neu gezeichnete, glanzgedrehte 18- und 19-Zoll-Räder, die mit 225/60er und 225/55er Reifen bestückt werden. Der Farbfächer für die Außenlackierung wurde um „Mangostan-Rot” erweitert.

Renault Koleos Modellpflege 2019

Zwei neue Turbodiesel

Nachgelegt hat Renault auch bei der Motorenpalette. Neu ist im Blue dCi 150 X-Tronic ein 1,8-Liter-Vierzylinder mit 150 PS und 340 Nm Drehmoment, der den frontgetriebenen Koleos in 11,8 Sekunden von Null auf 100 km/h beschleunigen soll und eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h ermöglicht. Neu ist aber auch der zwei Liter große Turbodiesel im Blue dCi 190 X-Tronic 4x4, der es auf 190 PS und 380 Nm Drehmoment bringt. Hier werden als Fahrleistungen 10,1 Sekunden und 198 km/h genannt. Die beiden neuen Aggregate, die mit einem SCR-Katalysator ausgerüstet und nach Euro 6d-Temp zertifiziert sind, ersetzten den bislang solitär angebotenen 175-PS-Diesel. Geschaltet wird per CVT-Getriebe mit sieben einprogrammierten Fahrstufen.

Den Reisekomfort im Koleos steigern, je nach Ausstattung, neue Vordersitze mit ausziehbarer Oberschenkelauflage und Massagefunktion. Weiteres Novum ist die in der Neigung verstellbare Rückbanklehne. Preise wurden noch nicht genannt. Der alte Koleos war ab 36.000 Euro zu haben.