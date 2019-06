Renault Trafic Neue Motoren und neue Optik

Den optischen Auftritt des aktualisierten Renault Trafic prägen der überarbeitete Kühlergrill mit Chromeinfassung und Chromspangen je nach Ausstattung sowie die c-förmigen, in die Hauptscheinwerfer integrierten Tagfahrlichter. Als weiteres Novum sind für den Trafic Voll-LED-Scheinwerfer verfügbar.

Im Zuge der Modellpflege präsentiert sich auch der Innenraum des Transporters im überarbeiteten Design. Die Sitzbezüge erhalten ein neues Design und sollen widerstandsfähiger sein. Neu geformt wurden die Schaltknäufe für alle Getriebearten. Dazu gibt es Mattchrom-Akzente an den Luftaustrittsdüsen, der Umrandung der Mittelkonsole und dem Bedienfeld der Klimaanlage.

Drei neue Zweiliter-Vierzylinder

Neben dem bisherigen 1,6-Liter-Turbodiesel-Aggregat mit 95 PS stehen für den Trafic drei neue 2,0-Liter-Turbodieselmotoren mit 120 PS, 145 PS und 170 PS zur Wahl. Die neuen Motoren bieten bis zu 25 PS mehr Leistung und 40 Nm mehr Drehmoment als die Vorgängeraggregate mit 1,6 Liter Hubraum. Gleichzeitig soll der Verbrauch gesenkt worden sein. Die Zweiliter-Motoren setzen auf einen SCR-Kat zur Abgasreinigung und erfüllen so die Abgasnorm Euro 6d-Temp.

Renault Trafic: Modellpflege für den Transporter

Der Trafic ist in zwei Radständen von 3,1 und 3,5 Metern sowie in zwei Längen von 5,0 und 5,4 Metern erhältlich. Zur Basis-Laderaumhöhe von 1,4 Metern steht darüber hinaus die Hochdachausführung mit 1,9 Meter hohem Frachtraum zur Verfügung. Das Laderaumvolumen beträgt im Kastenwagen zwischen 5,2 und 8,6 Kubikmeter. Zudem ist der Trafic als Nutzfahrzeug mit Doppelkabine und Plattformfahrgestell sowie in den Pkw-Varianten Combi und SpaceClass zu haben.

Preise für den neuen Renault Trafic nennen die Franzosen noch nicht.