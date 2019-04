Seit 2014 ist der aktuelle Renault Trafic am Start. Zeit für eine Frischekur. Zu erkennen ist der neue Renault Trafic an seiner neuen Frontgestaltung. Den optischen Auftritt des Transporters prägen nun der neu gezeichnete Kühlergrill mit Chromakzenten sowie die C-förmigen, in die Hauptscheinwerfer integrierten Tagfahrlichter. Hinzu kommen als weiteres Novum Voll-LED-Scheinwerfer.

0,4 Liter mehr Hubraum

Ein Upgrade gab es auf der Motorenseite. Anstelle der bisherigen 1,6-Liter-Turbodiesel-Aggregate verfügt der aktualisierte Trafic über 2,0-Liter-Turbodiesel, die ein Leistungsspektrum von 120 bis 170 PS abdecken. Als Maximaldrehmoment werden bis zu 380 Nm genannt. Trotz des Hubraum- und Leistungszuwachs sollen die neuen Motoren im Normverbrauch die alten Aggregate unterbieten.

Foto: Renault

Als Neuheit lassen sich die beiden höchsten Leistungsstufen mit dem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe EDC kombinieren. Sämtliche Trafic Aggregate reinigen ihre Abgase über einen SCR-Katalysator und entsprechen so der Euro 6d-Temp-Abgasnorm.

Neben der Transportervariante wird der Trafic auch wieder als Combi und Bus zur Personenbeförderung sowie als High-End-Shuttle SpaceClass verfügbar sein. Preise für die aufgefrischte Version des Trafic nennt Renault noch nicht. In den Handel kommt der neue Trafic ab September 2019.