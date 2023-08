Komplett neu gezeichnet wurde die Karosserie des 5,30 Meter langen Zweitürers, der in der Tradition der Boattail- und Sweptail-Fahrzeuge überwiegend in Handarbeit gefertigt wurde. Zu den exklusiven Designmerkmalen gehört das abnehmbare Hardtop, dessen Glaseinsatz sich auf Knopfdruck abdunkeln lässt. Ohne Dach ist der Droptail ein Roadster; mit montiertem Dach wird er zu einem Coupé mit extrem geduckter Dachlinie. Die mehrschichtige Außenlackierung war erst nach 150 Versuchen so gelungen, wie sich jetzt am Fahrzeug präsentiert.