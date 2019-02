Autofan und Multimillionär James Glickenhaus hat bislang mit dem Bau von extremen Sportwagen auf sich aufmerksam gemacht. Anfang 2018 hatte er angekündigt mit seiner Automanufaktur Scuderia Cameron Glickenhaus auch ins Offroadgeschäfft einzusteigen. Dazu hatte Glickenhaus die Entwicklung des Extrem-Geländewagens „The Boot“ angekündigt. Jetzt, rund ein Jahr später sollen die ersten Modelle zu einem Händler in New York rollen.

Der Verkauf der Extrem-Geländewagen ist ein Aspekt. Glickenhaus hat aber weiterreichende Pläne angekündigt. Um dessen Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen soll „The Boot“ den Höhenweltrekord für Allradfahrzeuge knacken und den 6.893 Meter hohen Vulkan Ojos del Salado in Südamerika erklimmen. 2014 legte ein deutsches Team unter Matthias Jeschke mit einem Mercedes Zetros-Truck die Marke auf 6.675 Meter. Außerdem soll das Modell die komplette Streckevon New York nach St. Petersburg bis nach Paris absolvieren – inklusive „Überfahrt“ mit untergeschnallten Pontos der Beringsee.

Mittige Fahrersitzposition und V8-Mittelmotor

Optisch angelehnt wird „The Boot“, von dem es bislang nur Designzeichnungen und Computerretuschen gibt, an einen Baja-Wüstenrenner, mit dem Schauspieler und Rennfahrer Steve McQueen in den 60er Jahren an US-Wüstenrennen teilnahm. Vom Baja Boot getauften Wüstenrenner wurden seinerzeit nur zwei Exemplare gefertigt – eines davon ist heute im Besitz von Glickenhaus. Riesige Räder sitzen unter weit abstehenden Kotflügeln, das Ersatzrad sitzt auf dem Heck. Der V8 saugt über einen Dachschnorchel an. Massive Schutzbügel zieren Front, Heck Flanken und den Rest der Karosserie.

1/27 Die Scuderie Cameron Glickenhaus will künftig auch Geländewagen bauen. Foto: SCG

Noch sind nicht alle Eckdaten des Geländewagens, der als zwei- und viertürige Version aufgebaut wird, bekannt. Der Fahrer wird mittig im Cockpit positioniert, ein 650 PS starker V8 in Mittelmotorkonfiguration wird für den Antrieb sorgen. Der Achtzylinder soll sich vielfältig auf Kundenwünsche anpassen lassen und auch in einer Turboversion zu haben sein. Als gesetzt gilt ein Automatikgetriebe.

Nach der derzeitigen Planung soll das „Boot“ als Zweitürer Anfang 2019 Fahrt aufnehmen, die viertürige Version folgt 2020. Für 2019 sind 5 Fahrzeuge, für 2020 17 Fahrzeuge geplant. Der Grundpreis soll bei rund 290.000 Dollar für die Zweitürige Version liegen. Wird eine Panzerung gewünscht, so werden rund 167.000 Dollar Aufpreis fällig. „The Boot“ kommt sogar mit Straßenzulassung. Eine Rennversion für die Baja 1000 ist ebenfalls fest eingeplant.