Scuderia Cameron Glickenhaus Kitcar zum relativ kleinen Preis

James Glickenhaus ist Millionär und Autonarr. Mit der von ihm gegründeten Scuderia Cameron Glickenhaus legte er bislang verschiedene Rennwagen, Supersportwagen, einen LeMans-Renner sowie mit dem Boot einen Super-Offroader auf Kiel. Viele dieser Modelle befinden sich allerdings noch im Prototypen- oder Projekt-Stadium. Zu letzteren fügt Glickenhaus jetzt noch ein weiteres hinzu.

Rundstrecke oder Wüste

Wie die Scuderia über Facebook mitteilt, will man die Marke etwas volksnäher positionieren, damit auch Interessenten mit einem etwas schmaleren Budget das Flair der Marke erleben können. Geplant ist ein Modell, das als Kitcar angeboten werden soll. Die Stoßrichtung ist dabei noch völlig offen. Glickenhaus will von seinen Fans wissen, ob er ein Auto entwickeln soll, dass die 24 Stunden am Nürburgring absolvieren kann, oder eines, das sich bei der Wüstenrallye Baja 1000 bewähren kann. Gespickt ist der Post mit einer Mischung aus beidem. Einem Buggy-Unterbau mit einer Supersportwagen-Karosserie.

In jedem Fall soll das neue Modell auf handelsübliche Technikkomponenten zurückgreifen und einfach aufzubauen sein. Was letztlich kommen wird, wird man sehen müssen.