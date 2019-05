Skoda Azubi Car 2019 Kodiaq als Pickup-Studie Mountiaq

In diesem Jahr ist es ein Pickup auf Basis des Kodiaq. Erst später im Jahr, vermutlich auf dem GTI-Treffen am Wörthersee Ende Mai/Anfang Juni, ist die Studie Mountiaq in ganzer Pracht zu sehen. Eine erste Zeichnung gibt aber schon jetzt eine Vorstellung vom Kodiaq-Pickup. Fette grobstollige Räder hausen in den ausgestellten und farblich abgesetzten Radhäusern. Der Zweitürer verfügt ab der B-Säule über eine Ladefläche, die mit zusätzlichen Karosserie-Elementen eine dynamischen Seitenlinie bildet. Die Heckklappe mit den schmalen Leuchten bleibt stark eingezogen

Skoda Erste Designskizze des Skoda Pickup.

Aufgebaut wird der Skoda Kodiaq-Pickup Mountiaq von Auszubildenden der Berufsschule für Maschinenbau in Mlada Boleslav. 35 Schüler, darunter sechs Frauen, im Alter von 17 bis 20 Jahren arbeiten an dem Konzept. Seit 2014 haben die Auszubildenden jedes Jahr ein Fahrzeug entworfen und gebaut: Die erste Studie war eine zweisitzige Version des Skoda Citigo, 2015 folgte ein Pickup auf Basis des Skoda Fabia, 2016 ein Coupé auf Basis des Skoda Rapid Spaceback. 2017 stand der Skoda Citigo Pate für einen Elektro-Buggy. Im vergangenen Jahr haben die Auszubildenden einen Skoda Sunroq, ein SUV-Coupé auf Basis des Karoq, gebaut.