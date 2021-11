Skoda Azubicar Afriq Kamiq wird zum Rallye-Auto

Bei Skoda hat es bereits Tradition, dass Auszubildende im Rahmen ihrer Lehre ein Konzeptfahrzeug auf die Räder stellen. Aktuell arbeiten 25 Jung-Autobauer am achten Azubi-Car. Schützenhilfe bekommen sie dabei von der Skoda-Motorsportabteilung, denn aus dem gewählten Basisfahrzeug Kamiq soll ein echtes Rallye-Auto werden. Und damit kennen sich die Skoda-Motorsportler eben besonders gut aus.

Bislang nur auf dem Papier

Weitere Unterstützung erhalten die Nachwuchskräfte am Skoda-Stammsitz in Mladá Boleslav von Ingenieuren und erfahrenen Mitarbeitern aus den Bereichen Technische Entwicklung, Design und Produktion. Bislang existiert der Rallye-Kamiq allerdings nur in Form von Skizzen. Die deuten aber schon echte Rallye-Gene an. Einen Namen für das Azubi-Car haben sie bei Skoda auch schon gefunden. Der verwandelte Kamiq wird zum Afriq.

Skoda Die üppige Bespoilerung lässt den Afriq gegenüber dem Kamiq um 12 cm in der Länge wachsen.

Auf dem Heck sitzt ein großer Spoiler. In den weit ausgestellten Radläufen stecken Alufelgen mit grob profilierten Pneus und die Frontschürze streckt sich tief nach unten. Klar ist schon jetzt, dass der Afriq sich auf eine Länge von 4,36 Meter strecken und damit fast 12 Zentimeter länger als der Kamiq wird. Wenn das Konzept steht, folgt dessen Realisierung.

Fazit

Bereits zum achten Mal dürfen bei Skoda Nachwuchskräfte ein Conceptcar gestalten. 25 Auszubildende wollen aus einem Kamiq ein Rallye-Auto formen. Das trägt dann den Namen Afriq.