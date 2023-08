Skoda hat den Innenraum des Kodiaq grundlegend überarbeitet, Lenkrad, Kombiinstrument, Armaturenbrett und Dekorleisten haben die Tschechen optimiert. Besonders bemerkenswert ist die Platzierung des Gangwahlhebels für das DSG-Getriebe an der Lenksäule, was die Bedienbarkeit verbessert. Die Mittelkonsole wurde aufgeräumt gestaltet, um mehr Raum für den Beifahrer zu schaffen.

Skoda Kodiaq im neuen Look

An der Front erscheint der Erfolgs-SUV der Tschechen mit einem höheren Grill, einer Schürze im Wabendesign sowie mit "Kiemen" an den Außenkanten des Grills. Der untere Teil der LED-Scheinwerfer erscheint größer. In der Seitenansicht ist das kantige und bullige Design des Modells gut zu erkennen, eine starke Tarnung ist an den Radkästen auszumachen.