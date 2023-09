Skoda Kodiaq im neuen Look

An der Front erscheint der Erfolgs-SUV der Tschechen, der beim Modellwechsel in den Abmessungen geringfügig zulegt, mit einem höheren Grill, einer Schürze im Wabendesign sowie mit "Kiemen" an den Außenkanten des Grills. Der untere Teil der LED-Scheinwerfer, hier feiern die Matrixscheinwerfer der zweiten Generation ihre Premiere, erscheint größer. In der Seitenansicht ist das kantige und bullige Design des Modells gut zu erkennen. Ein Highlight hier: die D-Säule, die optional in einem dunklen Chrom-Finish glänzt. Kantig geben sich auch die Radausschnitte, in denen Leichtmetallfelgen in Größen von 17 bis 20 Zoll stecken.