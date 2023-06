Skoda Octavia Combi Noch komfortabler konfektioniert

Wer sich bei Skoda einen Octavia Combi konfiguriert, kann ab sofort auch unter zwei neuen Ausstattungslinien wählen. Sie heißen Edition Plus und Exclusive Plus und punkten mit weiteren Komfort- und Technikfeatures.

Von vier auf sechs Varianten aufgestockt

Wird das Häckchen bei Edition Plus gesetzt, so wandern unter anderem ein schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, die elektrische Komfortöffnung des Kofferraums, Sitzheizung vorn, Parksensoren vorn und hinten, eine Rückfahrkamera sowie ein Navigationssystem mit 10-Zoll-Display und der Konnektivitätsdienst Infotainment Online in den Warenkorb. Darüber hinaus gehören Matrix-LED-Scheinwerfer, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und die Vorbereitung für eine Anhängerkupplung zum Paket.

Kombiniert werden kann die Edition Plus mit dem 150 PS starken 1.5 TSI, dem ebenfalls 150 PS starken 1.5 e-Tec TSI sowie den beiden Zweiliter-TDI mit 115 und 150 PS. Die Preise starten hier ab 39.590 Euro.

Oberhalb der Edition Plus zieht die Ausstattungslinie Exclusive Plus ins Angebot ein. Die bietet zusätzliche Komfortmerkmale wie zum Beispiel die Drei-Zonen-Klimaanlage, beheizbare Vorder- und äußere Rücksitze und eine schwenkbare Anhängerkupplung. Microfaser überzieht die Innenraumoberfläche. Ambientebeleuchtung, Lenkradheizung und Chrom-Zierleisten an den äußeren Seitenfenstern ergänzen den Lieferumfang ebenso wie der proaktive Insassenschutz, Nebelscheinwerfer, der adaptive Abstandsassistent ACC, das Assistenzsystem Traveller sowie ein Head-up-Display.

Die Exclusive Plus-Ausstattung kann mit den beiden 1.5 TSI-Motoren sowie dem 150 PS starken Turbodiesel kombiniert werden. Die Preise beginnen hier ab 44.850 Euro. Ferner stehen Octavia Combi-Käufern weiter die Ausstattungsvarianten Base, Edition, Exclusive und Ultimate zur Verfügung.

Fazit

Skoda baut das Ausstattungsangebot für den Octavia Combi weiter aus. Kunden können jetzt zwischen sechs statt bisher vier Linien wählen. Die beiden neuen Plus-Ausstattungen ergänzen weitere Komfort- und Technikfeatures.