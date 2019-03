Auch Skoda bedient sich nun am Modularen Elektrifizierungs-Baukasten (MEB) des Volkswagen-Konzerns. Der Vision iV, der nun in Genf debütiert, basiert auf dieser Plattform und gibt einen konkreten Ausblick auf das erste reine Elektroauto des tschechischen Herstellers, das 2020 auf den Markt kommt. Die Elektro-Offensive, die bis 2022 zehn elektrifizierte Modelle ins Skoda-Portfolio spülen wird, beginnt aber schon in diesem Jahr mit dem Superb mit Plug-in-Hybrid und dem rein elektrischen Citigo. Für dieses Vorhaben investiert der Hersteller in den kommenden vier Jahren zehn Milliarden Euro.

Coupéhafte Karosserie mit vier Türen

Der Skoda Vision iV kombiniert eine athletisch gezeichnete Karosserie, 22 Zoll große und aerodynamisch optimierte Räder sowie kräftig ausgestellte Kotflügel mit einer betont coupéhaften, fließenden Dachlinie. Eine charakteristische Tornadolinie verbindet Front und Heck und betont die klaren Flächen der ohne Griffe gestalteten Türen. Anstelle klassischer Außenspiegel kommen Kameras zum Einsatz, deren Gehäuse optisch an Haifischflossen erinnern. Die Maße: 4.665 Millimeter Länge, 1.926 Millimeter Breite, 1.613 Millimeter Höhe und 2.765 Millimeter Radstand.

Foto: Skoda Fließende Linien, coupéhafte Silhouette: Die Skoda-Studie Vision iV.

An der Front setzen die Tschechen auf eine Neuinterpretation des typischen, breit abgedeckten Skoda-Grills mit feinen vertikalen Rippen und kristallinen Strukturen. Besonders auffällig sind eine horizontale Lichtleiste im oberen Bereich des Grills sowie markante große Lufteinlässe in der Frontschürze.

Neues Cockpit-Konzept

Am kräftigen Heck finden sich aerodynamische Abrisskanten sowie kristalline LED-Rückleuchten in der Skoda-typischen C-Form. Zusammen mit einem Leuchtstreifen über dem Heckdiffusor betonen sie die Breite des Fahrzeugs. Ein weiterer Blickfang am Heck ist der SkodaSchriftzug, dessen einzelne Buchstaben rot beleuchtet sind.

Auch im Innenraum setzt der Skoda auf ein neues Konzept mit verschiedenen Ebenen und scheinbar schwebendem Monitor. Neue Akzente sollen auch die Anordnung von Instrumententafel und Mittelkonsole setzen. Zwischen Fahrer und Beifahrersitz bietet die Vision iV auf der untersten Ebene viel Stauraum, darüber befindet sich eine Mittelkonsole, die für Fahrer und Beifahrer besonders leicht erreichbar ist. Hier können zwei Mobiltelefone platziert werden, die drahtlos in das Infotainment- und Bediensystem eingebunden sind. Außerdem können die Geräte dort induktiv aufgeladen werden.

Drehbare Sitze, 550 Liter Kofferraum

Foto: Skoda Im Innenraum setzt der Skoda auf ein neues Konzept mit verschiedenen Ebenen und scheinbar schwebendem Monitor.

Die Instrumententafel nimmt ihre Form und eine Ziernaht die Linien der Fahrzeugfront auf. Der große freistehende Bildschirm scheint zentral über der Instrumententafel zu schweben, davor befindet sich eine Ablagefläche für die Hand, die den Touchscreen bedient. Daneben hat Skoda eine Steuerung per Gesten und natürlicher Sprache implementiert. Auch das Lenkrad wurde neu gestaltet, es kommt mit zwei Speichen aus.

Der Elektroantrieb soll den Innenraumdesignern ermöglicht haben, dem Vision iV einen besonders großzügig geschnittenen Innenraum zu schneidern. Die vier Einzelsitze sind schlank, leicht, drehbar und mit dem Stoff Dinamica bezogen, einer Verloursleder-Alternative. Statt tierischer Bestandteile ist es vor allem aus Recycling-Materialien gefertigt. Der Kofferraum fasst 550 Liter.

306 PS, bis zu 500 km WLTP-Reichweite

Der Skoda Vision iV verfügt über zwei Elektromotoren, die eine Gesamtleistung von 225 kW (306 PS) und einen Null-auf-Hundert-Wert von 5,9 Sekunden ermöglichen. Die Motoren sind an der Vorder- und Hinterachse untergebracht; dadurch wird die maximal 180 km/h schnelle Studie zum Allradler. Dazwischen ist im Unterboden die flüssigkeitsgekühlte Lithium-Ionen-Batterie untergebracht. Sie soll nach WLTP-Zyklus eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern ermöglichen und sich innerhalb von 30 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität von insgesamt 83 Kilowattstunden laden lassen. Der Wert siedelt sich im oberen Bereich innerhalb der gesamten MEB-Palette an.

Im Hinblick auf das autonome Fahren auf Level 3 rüstet Skoda den Vision iV mit Lasercannern, Radarsensoren und Kameras aus. Mithilfe der Technik soll er in bestimmten Situationen wie Überhol- oder Ausweichmanövern selbständig fahren oder einparken. Außerdem ist die Studie, die über eine leistungsfähige Recheneinheit verfügt, umfassend vernetzt, sodass sie per permanenter 5G-Verbindung direkt mit anderen Verkehrsteilnehmern, Fahrzeugen und der Infrastruktur kommuniziert. Das Smartphone dient als digitaler Autoschlüssel. Obendrein überwacht die Studie die Herzfrequenz des Fahrers. Sollte damit etwas nicht stimmen, bremst sie automatisch bis zum Stillstand ab.