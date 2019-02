Zum Modelljahr 2019 hat Subaru das Ausstattungsprogramm des Forester gestrafft. Künftig steht der SUV in den vier Varianten Active+, Comfort, Exclusive+ und Platinum zur Wahl. In allen Ausstattungslinien ist jetzt das Sicherheitspaket Eyesight serienmäßig an Bord.

Bereits die neue Einstiegsversion umfasst neben einer Zwei-Zonen-Klimaautomatik und elektrisch einstell- und anklappbaren Außenspiegeln unter anderem Aluminium-Pedale, eine Mittelarmlehne im Fond, Lederlenkrad und -schaltknauf, ein Multifunktionsdisplay, eine Rückfahrkamera sowie ein Audiosystem mit Sieben-Zoll-Touchscreen, Digitalradio DAB+, CD-Player, zwei USB-Anschlüsse und sechs Lautsprecher.

Foto: Subaru Eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik ist jetzt auch schon in der Basis Teil der Serienausstattung.

Weiter nur ein Motor verfügbar

In höheren Ausstattungslinien kommen unter anderem LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, LED-Fernlicht mit integrierten C-förmigen LED-Tagfahrleuchten, ein beheizbares Lenkrad, eine Sitzheizung im Fond sowie ein Panorama-Glasschiebedach hinzu. Ein Seitenbildmonitor erleichtert das Parken am Bordstein, während ein Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrsassistent das hohe Sicherheitsniveau komplettiert.

Keine Veränderung gibt es beim Antrieb. Hier bleibt es beim Zweiliter-Boxer-Benziner-Motor, der es auf 150 PS und 198 Nm Drehmoment bringt. Die Kraftverteilung auf den permanenten Allradantrieb obliegt einem CVT-Getriebe.