Im aktuellen Modelljahr 2019 fährt das Crossover-Flaggschiff der japanischen Allradmarke erstmals mit einer neuen Fahrzeughalteautomatik und einem nochmals verbesserten Eyesight-System vor.

Das in Eyesight integrierte Notbremssystem soll Fußgänger und Fahrradfahrer jetzt noch schneller und zuverlässiger erkennen können. Neu im Outback ist auch die aus anderen Subaru-Modellen bereits bekannte Fahrzeughalteautomatik („Auto Vehicle Hold“). Sie verhindert ein Zurück- beziehungsweise Weiterrollen des Fahrzeugs beispielsweise an Steigungen und Stauenden. Selbst wenn der Fahrer seinen Fuß vom Bremspedal nimmt, wird die Bremskraft aufrechterhalten – erst bei Betätigung des Gaspedals fährt das Crossover-SUV wieder an.

Mehr Komfort, gleicher Preis

Auch in Sachen Komfort hat Subaru nachgelegt. Das Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) beispielsweise erkennt und registriert die entsprechenden Sensoren nun bei einem Reifenwechsel automatisch. Das Infotainmentsystem erhält eine neue Benutzeroberfläche und Hardware für eine noch einfachere und intuitivere Bedienung.

Foto: Subaru Das Infotainmentsystem wurde mit einer neuen Bedienoberfläche versehen.

Nicht verändert wurden die drei verfügbaren Ausstattungslinien. Beibehalten wurde auch der 2,5 Liter große Boxer-Benziner mit 175 PS und 235 Nm Drehmoment, der sein Antriebsmoment über ein CVT-Getriebe permanent an alle vier Räder verteilt.

Angeboten wird der Subaru Outback unverändert zu Preisen ab unverändert zu Preisen ab 36.900 Euro.