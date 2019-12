Suzuki Swift Extreme Concept War das Absicht?

Irgendwie erinnert dieser Suzuki Swift an die Sturmtruppen aus Star Wars. Kann auch nur Zufall sein, doch der der Kleine macht mächtig dicke Backen.

Es könnte ein sehr geschickter Marketing-Kniff sein, zu dem Suzuki hier gegriffen hat. Im Dezember 2019 endet mit dem letzten Film der Star Wars-Saga eine Leinwand-Ära. Entsprechend präsent ist das Thema in den Medien. Da wäre es doch dankbar, auf dieser öffentlichkeitswirksamen Welle mitzuschwimmen, oder? Ob das wirklich die Intention war, wissen wir nicht. Aber das Suzuki Swift Extreme Concept sieht einem Stormtrooper des galaktischen Imperiums nicht unähnlich.

Brachialer Kleinwagen

Zu sehen ist das Concept Car auf der Thailand Motor Expo. Ob sich unter der Haube oder im Innenraum gravierende Änderungen im Vergleich zum Serienmodell ergeben haben, ist bislang nicht bekannt. Die Modifikationen an der Außenhaut indes lassen sich freilich nicht verstecken. Die Front etwa wurde mit einem durchgängigen Lufteinlass unterhalb des verkleinerten Kühlergrills versehen. Nebelscheinwerfer gibt es nicht. In roter Schrift steht auf dem Grill „sport“, was den Swift Sport als Basis nahelegt. Die Motorhaube wirkt mit ihren schwarz abgesetzten Lufteinlässen allerdings wesentlich brachialer.

Auch die, ebenfalls schwarzen, Kotflügelverbreiterungen schlagen in diese Kerbe. Ein umlaufender roter Akzent-Streifen an Spoilerlippe und Schwellern sorgt für noch mehr Aggressivität. Das Heck gibt abschließend Aufschluss über Ausgangs-Fahrzeug, denn hier findet sich der originale „Swift Sport“-Schriftzug. Darunter prangt ein weißer Diffusor, der von zwei rechteckigen Auspuffblenden flankiert wird. Ein Dachkantenspoiler komplettiert zusammen mit einer Abrisskante auf der Heckklappe den progressiven Look. Um die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen spannt Suzuki Pirelli P-Zero-Bereifung.

Fazit

Kommt der nun wirklich? Ist er eine erstarkte Version des Swift Sport? All das kommentiert Suzuki bislang noch nicht. Wenn Ihnen der Look gefällt, können Sie sich die Wartezeit ja im Kino vertreiben – mit dem letzten Star Wars-Film.