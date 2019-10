Tesla Model A Semi-Truck fürs neue E-Team

... würde das A-Team aus der gleichnamigen TV-Serie der 80er dann tatsächlich wieder einen abgehalfterten GMC-Truck in Mattschwarz mit roten Felgen und roten Streifen fahren? Sicher nicht, dachte sich auch Martin Hajek, seines Zeichens Industriedesigner und riesiger A-Team-Fan.

Also schuf der Niederländer ein neues, modernes und cooles A-Team-Gefährt – auf Basis des Tesla Semi-Trucks. Als Reminiszenz verpasst er dem Elektro-Lkw Zusatzleuchten auf dem Dach, LED-Leuchten im Stoßfänger und ein rotes Tesla-Logo. Der prägende rote Zierstreifen des GMC bleibt als geschwungene Linie erhalten und mündet – auch das als Zitat an das Original – in einem ebenfalls roten Dachkantenspoiler. Selbstverständich steht der E-Truck auf roten Mehrspeichenfelgen mit BF Goodrich-All-Terrain-Reifen.

An der Seite ist die obligatorische Schiebetür zu erkennen und für eine gewisse Coolness und Effizienz sind die hinteren Räder halb abgedeckt. Auf der Hecktür prangt schließlich noch der Fahrzeugname: „Model A“. So könnte das neue A-, ääähhh... E-Team dann für mehr Gerechtigkeit an den Start gehen ... und wäre mit dem Model A auch noch angemessen motorisiert. Während der GMC vom B.A. eine V8-Motor mit Lachgaseinspritzung antrieb, so kommt Teslas Elektro-Semi-Truck auf rund 1.600 PS. Und wenn's dann doch noch cooler sein soll, gibt es fürs E-Team noch einen Tesla Roadster im A-Team-Look.