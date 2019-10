Tesla Model S Plaid auf dem Nürburgring Operation Ring-Rekord – nächste Runde

In dieser Testwoche haben die Amerikaner zwei neue Modelle mit in die Eifel gebracht, die sich von den ersten Prototypen unterscheiden. Der rot lackierte Tesla erscheint an der Front mit vergrößerten Lufteinlässen und am Heck mit einem anderen Diffusor. Noch brachialer fällt der Diffusor beim blauen Modell aus. Er präsentiert vier senkrechte Streben und ragt weit aus der Schürze heraus – schon fast wie bei einem GT4-Modell. Hinter den vorderen Radhäusern sind große Luftöffnungen untergebracht. Nach wie vor rollen alle Testfahrzeuge auf Michelin Pilot Sport Pro Cup 2 Cup R-Sportreifen. Allerdings konnte Tesla mit beiden Modellen nur zwei beziehungsweise eine Runde auf dem regennassen Ring absolvieren – keine davon wurde gezeitet.

Stefan Baldauf In der Nähe des Nurburgrings hat Tesla seine Werkstatt.

Gerüchten zufolge soll ein erster Rekord-Versuch am kommenden Freitag (18.10.2019) unternommen werden. Allerdings ist für den Tag Regen vorhergesagt. Auch hat Tesla noch zwei weitere Wochen Zeit, auf dem Nürburgring ausgiebig zu testen.

Weitere Supercharger am Ring

Dafür rüstet das Testteam weiter auf und baut zusätzliche provisorische Supercharger am Ring auf, um die Fahrzeugflotte der Testfahrer zu laden. Darüber hinaus wechselt das Team regelmäßig die stationären Werkstätten in der Gegend rund um den Ring. Lokalen Quellen zufolge spielen hier auch wirtschaftliche Gründe immer wieder einmal eine Rolle.

Rückblende: Seit September 2019 ist Tesla mit seinen modifizierten Model S-Fahrzeugen auf dem Ring unterwegs, um dem kürzlich vorgestellten Porsche Taycan mit einem Rundenrekord auf der Nordschleife Paroli zu bieten. Handgestoppt erreichte einer der Prototypen 7:23 Minuten, 19 Sekunden schneller als der Porsche Taycan Turbo. Dazu hält auch ein neuer Antrieb Einzug in das Model S. Nach dem Leistungsmodus „Ludicrous“ kommt nun „Plaid“. Das macht sich am Heck durch das Pluszeichen in der Modellbezeichnung P100D+ bemerkbar.

Der Plaid-Antrieb sei, so Tesla-Chef Musk noch ein Jahr von der Serienreife entfernt und soll nicht nur im Model S, sondern auch im Model X und im neuen Roadster zum Einsatz kommen. Seinem neuesten Tweet zufolge soll der Plaid-Antrieb im Sommer 2020 in Produktion gehen. Insgesamt drei Elektromotoren kommen zum Einsatz, so wie es beim Tesla Roadster vorgesehen ist. Die Leistungsausbeute: Fast 800 PS. Die Reichweite: unbekannt.

Fazit

Mit leichten Veränderungen geht Tesla in Sachen Rundenrekord in die nächste Testwoche. Konkurrent Porsche hat indes ohne großes Tamtam mit einem modifizierten Panamera Turbo gezeigt, wie man mit wenig Veränderungen aus einer Luxuislimousine ein Rundstrecken-Monster machen kann. Der über 750 PS starke Panamera Lion kommt auf eine Rundenzeit von 7:11 Minuten. Mehr dazu in unseren Links.