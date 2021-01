Toyota schützt Namen „Celica“ Der Celica kommt zurück

Der Toyota Celica feierte 1970 auf der Toyota Motor Show seine Weltpremiere und startete im folgenden Jahr auf den Märkten weltweit. Am 24. Mai 1971 beantragte die Toyota Motor Corporation im amerikanischen Patentamt die Namensrechte am Modellnahmen Celica unter der Registrierungsnummer 0959700. Das damals eingetragene Löschdatum war der 11. März 2016.

United States Patent and Trademark Office Am 24. Mai 1971 erfolgte die erste Namenssicherung in den USA.

Am 31. August 2017 erfolgte eine weitere Namenssicherung beim Patentamt. Genau zu der Zeit, in die die Neuauflage des Toyota Supra fällt. Gerüchten zufolge stand es lange nicht fest, ob der in Kooperation mit BMW gefertigte Sportwagen Supra oder doch wieder Celica heißen sollte. Das Resultat ist bekannt. Es ist der Supra geworden.

Ob Toyota den GT86 umbenennt?

United States Patent and Trademark Office Die jüngste Namenssicherung stammt vom 15. Januar 2021.

Dass Toyota am 15. Januar 2021 erneut einen Antrag auf die Namensrechte an "Celica" beim Patentamt vorlegte, schürt die Hoffnung vieler Celica-Fans auf eine Neuauflage des Sportlers.



Umfrage 33 Mal abgestimmt Kommt der Toyota Celica wieder? Ja, auf jeden Fall. Die Zeichen sind eindeutig. Nein. Die Namenssicherung sagt nichts aus. mehr lesen

Fazit

Toyota hat sich zum dritten Mal in den USA die Namensrechte an "Celica" gesichert. Viele Fans hoffen nun, dass Toyota die Legende neu auflegt.