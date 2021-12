Toyota Compact Cruiser EV Elektro-Offroader bringt den FJ-Cruiser zurück

Die Studie wurde im Rahmen der Elektroauto-Präsentation von Toyota gezeigt, ohne weitere Details zu nennen. Der Offroader positioniert sich als hochbeiniger SUV mit Unterfahrschutz und massiver Schürze sowie schmalen LED-Scheinwerfern, die von aufrecht stehenden Blinkerbändern flankiert werden. Die Motorhaube erscheint flach mit einem breiten Kühlschlitz. An der Seite fallen die farblich abgesetzten und breiten Plastik-Kotflügel auf, die mächtige Geländereifen Schutz bieten. Der Viertürer verfügt über fast quadratische Außenspiegel, die auf der Türbrüstung thronen. Die untere Fensterlinie vollführt eine zackige Linie nach hinten und mündet in einem steilen Heck.

Die Windschutzscheibe steht aufrecht, das Dach mit Gepäckträger verläuft nahezu waagerecht und endet in einer steilen Heckklappe mit kleinem Fenster. Neben dem roten Streifen hinter den Hecktüren zitiert der Toyota Compact Cruiser nicht nur in seiner blauen Farbgebung den FJ Cruiser, der 2006 in den USA eingeführt wurde. Das Modell zitierte das Styling des FJ40 und basierte auf dem Toyota Land Cruiser. 2014 wurde der SUV in den USA eingestellt und in der Folge nur noch in Japan für den Export unter anderem nach Chile, Südafrika und den Philippinen gebaut. Befeuert wurde das Modell von einem 4,0-Liter-V6 in mehreren Leistungsstufen.

Toyota Der Toyota FJ Cruiser diente als Vorlage für den Compact Cruiser EV.

Einen kleinen Einblick in die Studie gewährt uns das Präsentationsvideo. Es zeigt ein oben und unten abgeflachtes Lenkrad mit großem Pralltopf inklusive Toyota-Logo. Zwei schmale Streben ragen in den unteren Bereich, während rechts und links in den Speichen die Kontroll-Knöpfe sowie tiefe Griffmulden zu sehen sind. Augenfällig ist das hochgesetzte digitale Cockpit, das ein wenig an das I-Cockpit von Peugeot erinnert. Über der breiten Mittelkonsole thront ein größerer Infotainment-Screen.

Toyota Der Compact Cruiser EV im Detail.

Und was steckt unter dem Compact Cruiser? Hier dürfte der Offroader die Elektroauto-Plattform E-TNGA aus dem Toyota-Regal nehmen. Sicher verfügt das Modell in der Serie dann über zwei Elektromotoren, die jeweils auf eine Achse wirken und den elektrischen Allradantrieb herstellen. Das Leistungsspektrum der Plattform reicht von 80 und 150 kW, die Reichweite bei größeren Modellen soll zwischen 500 und 600 km liegen. Vermutlich ab Mitte des Jahrzehnts könnte die Serienversion des Compact Cruisers auf den Markt kommen. Dann könnte die Plattform auch mit Feststoff-Akkus statt mit Lithium-Ionen-Batterien bestückt sein.

Fazit

Toyota zeigt mit dem Compact Cruiser EV einen elektrischen Offroader im Retrodesign, der den FJ Cruiser zitiert. Das robuste Modell ist eine Mischung aus Fun-Car und Arbeitstier und wird mit Allradantrieb auf den Markt kommen.