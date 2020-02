Toyota Corolla GR Sportversion mit scharfem Dreizylinder

Akio Toyoda, Chef des japanischen Autobauers Toyota, unterstreicht immer wieder, wie sehr ihm sportliche Autos am Herzen liegen. Und blickt man in die jüngere Vergangenheit, so lässt Toyoda seinen Aussagen auch taten folgen. Der GT-86 machte den Anfang, dann kam die neue Supra, jetzt der Yaris als Rallye-Ableger GR-4 und ein Hypercar haben die Japaner auch schon angekündigt.

261 PS aus drei Töpfen

Wie die Gerüchteküchen wissen will, plant Toyota mit dem neuen Corolla den nächsten Sport-Coup. Der soll in einer waschechten GR-Variante an den Start gehen und dabei auf den Motor aus dem Yaris GR-4 zurückgreifen. Der 1,6 Liter große Dreizylinder leistet unter Turbozwangsbeatmung satte 261 PS und stellt 360 Newtonmeter Drehmoment bereit. Kombiniert wurde er im Yaris mit einem variablen Allradantrieb und einer manuellen Sechsgang-Schaltung. Dieser Antriebsstrang könnte so oder leicht modifiziert auch in den Corolla wandern und schon wären die Japaner mit einem scharfen Hot Hatch bei der Musik.

Toyota

Aktuell arbeiten im Corolla nur Vierzylinder-Motoren mit einem Leistungsspektrum von 116 bis 180 PS. Der Top-Motor ist als Hybrid ausgelegt. Als sportlichste Ausprägung ist eine GR Sport-Ausstattung zu haben.