Toyota GR Supra RZ Plasma Orange 100 Edition Sondermodell im Losverfahren

Der Toyota GR Supra hat sich nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Rennstrecke als Erfolgstyp erwiesen. Dem Hersteller zufolge sind inzwischen insgesamt mehr als 100 GT4-Rennwagen auf den internationalen Strecken unterwegs. Zusammen sollen sie 79 Klassensiege und mehr als 200 Podestplätze eingesammelt haben. Die Anzahl verkaufter Autos ist für die hauseigene Sportabteilung Gazoo Racing Anlass genug, ein neues Sondermodell aufzulegen. Es trägt die etwas sperrige Bezeichnung Toyota GR Supra RZ Plasma Orange 100 Edition.

Damit wäre bereits die Farbe benannt, in der jedes Exemplar lackiert wird. Das Plasma-Orange kontrastiert mit mattschwarz lackierten, geschmiedeten Aluminiumfelgen im 19-Zoll-Format, die mit Michelin-Pilot-Sport-Reifen in den Formaten 255/35 ZR19 (vorn) und 275/35 ZR19 (hinten) ummantelt sind. Hinter den Rädern arbeitet eine leicht veränderte Brembo-Bremsanlage: Sie verfügt an der Vorderachse über schwarz lackierte Bremssättel mit GR-Logo. Die Scheiben messen an der Vorderachse 348 und an der Hinterachse 345 Millimeter.

Nur mit Automatikgetriebe

Weitere technische Eigenheit: Die RZ Plasma Orange 100 Edition basiert stets auf der GR Supra mit Achtgang-Automatikgetriebe. Darüber hinaus ändert sich nichts am Antrieb, der bei der Plasma Orange 100 Edition der RZ-Spezifikation entspricht. Bedeutet: Der aus dem BMW-Regal stammende Dreiliter-Turbo-Sechszylinder mit dem Werks-Code B58B30B leistet 387 PS und liefert zwischen 1.800 und 5.000 Umdrehungen ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmetern.

Innen verfügt das Sondermodell über zwei spezielle Sportsitze, die mit einer Kombination aus Leder und Alcantara bezogen sind. Beifahrerseitig befindet sich eine Plakette im Carbon-Einleger am Armaturenbrett, die auf den Sonderstatus der RZ Plasma Orange 100 Edition des Toyota GR Supra hinweist.

Limitierung und Losverfahren

Apropos: Eines der vorerst nur in Japan angebotenen Exemplare zu bekommen, dürfte gar nicht so leicht werden. Einerseits, weil der Toyota GR Supra in der RZ Plasma Orange 100 Edition auf nur 100 Exemplare limitiert wird. Ob interessierte Kundinnen und Kunden tatsächlich eines davon bekommen, hängt andererseits vom Zufall ab. Zwischen dem 8. Mai und dem 4. Juni lässt sich bei den Händlern das Interesse hinterlegen; danach werden die Autos unter ihnen verlost. Ob sie den Zuschlag erhalten haben, erfahren die Käuferinnen und Käufer am 15. Juni. Der Preis liegt bei 7,6 Millionen Yen, was aktuell etwa 50.400 Euro entspricht.

Von der GT4-Rennversion des GR Supra legt Toyota ebenfalls eine Sonderedition zum selben Anlass auf. Dieser ebenfalls orangefarbene Rennwagen dürfte aber noch schwerer zu ergattern sein: Davon wird es nur drei Exemplare geben.

Fazit

Toyota legt zum Anlass von mehr als 100 verkauften GT4-Rennwagen auf Basis des GR Supra ein Sondermodell seines Sportwagens auf. Die RZ Plasma Orange 100 Edition zeichnet sich durch eine spezielle Farbgebung aus und dürfte sehr schwer zu bekommen sein, was nur am Rande mit dem Preis zu tun hat. Schon eher mit der strengen Limitierung und dem damit verknüpften Losverfahren.