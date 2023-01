Toyota Hilux GR Sport 2023 Fetter Pick-up für die Aussies

Toyota bringt nun auch in Australien einen Hilux GR Sport. Der ist allerdings viel lustiger als das bei uns verkaufte Modell mit gleichem Namen.

Das Timing hat auf jeden Fall gepasst: Pünktlich zur Präsentation des neuen Toyota Hilux GR Sport in einer speziellen Australien-Version hat Nasser Al-Attiyah die Titelverteidigung auf der diesjährigen Rallye Dakar klargemacht und die rund 8.500 Kilometer lange Wüstenrallye 2023 gewonnen. Einsatzfahrzeug wie bei seinem 2022er Sieg: Der Toyota Hilux. Nun hat der T1-Prototyp des Gazoo Racing Teams außer dem Namen so ziemlich gar nichts mit dem Serien-Hilux gemein, doch als Namensgeber und Image-Aufheller taugt der bunt beklebte Offroad-Bolide natürlich bestens.

Die australische GR Sport-Variante des Toyota Hilux, die nahezu zeitgleich präsentiert wurde, hat dem gleichnamigen Modell der Baureihe in Deutschland einige recht appetitliche Details voraus. Allen voran die Motorleistung des Vierzylinder Turbodiesel mit 2,8 Liter Hubraum. Die wurde um zehn Prozent erhöht, 165 kW/224 PS sind das Ergebnis. Das Drehmoment der Australien-Version des Hilux GR Sport liegt bei 550 Newtonmeter, 50 Nm mehr als beim Serienmodell.

Mehr Leistung für den Turbodiesel

Damit einher geht eine neue Steuersoftware für das Automatikgetriebe, mit der die Gänge weiter ausgedreht werden und die Wandlerüberbrückung später greift, was Punkte beim Beschleunigen und Überholen bringt. Schaltpaddel am Lenkrad erlauben den manuellen Eingriff in die Gangwahl.

Toyota Breitseite: Um 15 Zentimeter wächst die Spurweite.

Umfangreich fällt auch die Überarbeitung des Fahrwerks aus. Hier kommen neue Querlenker vorn und eine verstärkte Hinterachse zum Einsatz, dabei steigt die Spurweite spürbar: 140 Millimeter vorne und 155 hinten wächst der Radabstand der Achsen. Zusätzlich gibt es steifere Schraubenfedern für die Vorderachse und neue Stoßdämpfer mit verbesserter Wärmeableitung und erhöhter Dämpfungsrate. Im Ergebnis soll der Hilux GR Sport ein strafferes, sportlicheres Fahrverhalten mit reduzierter Seitenneigung aufweisen.

Von der Rallye Dakar inspiriert

Das laut Toyota "von der Dakar inspirierte Design" umfasst unter anderem eine komplett eigenständige Frontgestaltung mit neuem Grill, neuer Schürze und einem Unterfahrschutz, der mit einem Verkleidungsteil optisch nach oben verlängert wird. Das Auto steht auf 17-Zoll-Rädern mit All-Terrain-Reifen, rote Bremssättel mit GR-Label signalisieren Sportlichkeit. Besonders auffällig sind die aufgesetzten schwarzen Radhausabdeckungen, mit denen die verbreiterte Spur gekontert wird. Als weiteres Offroad-Attribut gibt es außerdem stabile Schwellerschutzrohre, die gleichzeitig als Einstiegshilfe dienen. Zwei neue robuste Abschlepphaken am Heck sind das Finish.

In Australien kommt die aufgebrezelte Hilux-Version im Sommer auf den Markt, Preise gibt es noch nicht. Dafür aber eine nicht so schöne Nachricht für deutsche Lux-Fans: Bei uns bleibt es laut eines Toyota-Sprechers bei der bisherigen GR Sport-Version, ein Update ist nicht geplant.

Umfrage 27900 Mal abgestimmt Ihr Favorit bei den Pickups in Deutschland? Ford Ranger Toyota Hilux mehr lesen

Fazit

Mit dem neuen GR Sport-Hilux geht Toyota Australien technisch deutlich weiter als die Europa-Zentrale mit der gleichnamigen bei uns verkauften Modellvariante. Das mag auch der Premiere des Ford Ranger Raptor geschuldet sein, der speziell in Australien große Wellen schlägt. Mit modifiziertem Offroad-Fahrwerk und einer ordentlichen Portion an Mehrleistung ist der GR Sport auf entsprechende Duelle im Outback vorbereitet. Den könnten wir uns auch gut in Deutschland vorstellen, aber das wird wohl leider nichts.