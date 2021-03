Toyota Prologue X Erster Ausblick auf elektrischen RAV4

Auf dem ersten Bild ist eine Scheinwerfereinheit mit neuer Frontgestaltung zu erkennen. Die geschlossene Frontpartie deutet zudem auf ein Elektro-Modell hin. Etwas aufgehellt sind noch weitere Details wie die konturierte Motorhaube, ein Teil des Kotflügels und mehr vom weit in die Seite reichenden Scheinwerfer zu erkennen. Dazu prangt der Schriftzug "X Prologue" (Vorspiel) auf dem Foto. Weitere Infos zu dem Modell bleibt Toyota schuldig.

Toyota Wir haben uns erlaubt, das Teaser-Bild etwas aufzuhellen.

Heißt die Studie Toyota BZ4X Concept?

Doch wir wissen, bei dem Modell handelt es sich um die Studie des elektrischen SUV von der Größe eines RAV4, den die Japaner bereits angekündigt hatten und in Zusammenarbeit mit Subaru entwickeln. Der Partner hatte mit dem Subaru Evoltis bereits eine erste Studie gezeigt. Außerdem ließ sich Toyota schon im September 2020 mehrere Produktbezeichnungen schützen. Neben BZ1 bis BZ5 bzw. BZ1X bis BZ5X war auch der Name "Toyota BZ4X Concept" darunter. Vielleicht nennt der Autobauer sein "X-Vorspiel" auch entsprechend.

Fünf weitere Elektro-Toyotas kommen

Im Rahmen der Beyond Zero-Strategie will Toyota bis 2025 zehn Elektro-Modelle an den Start bringen, davon sechs für den Weltmarkt. Neben dem elektrischen RAV4 sind ein Crossover, ein Kompakt-Modell, eine Limousine, ein Van und ein großer SUV in der Planung.

Diese Stromer basieren alle auf den neuen e-TNGA-Plattform (Toyota New Global Architekture), die verschiedene Batteriegrößen sowie ein oder zwei Elektromotoren (Allrad) erlaubt. Hier sind maximal 75 kWh und 500 Kilometer Reichweite drin.

Fazit

Unter dem Motto X Prologue zeigt Toyota am 17.3.2021 eine ersten Ausblick auf den kommenden elektrischen SUV von der Größe eines RAV4. Fünf weitere Modelle mit e-Antrieb auf der neuen e-TNGA-Plattform (Toyota New Global Architekture) folgen.