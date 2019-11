Toyota Yaris GR-4 (2019) Rallye-Yaris für die Straße?

Mit einer Heckaufnahme im Motorsport-Design teasert Toyota eine sportliche Variante des neuen Yaris an. Die Premiere des GR-4 findet im Rahmen der Rallye Australien Mitte November 2019 statt.

Schon seit einigen Jahren steht der Name der Motorsport-Abteilung von Toyota, Gazoo Racing, für sportliche Straßenversionen. Nun bekommt auch der neueste Yaris das Kürzel GR. Noch ist wenig zum GR-4 bekannt, allerdings drehte ein Yaris im gleichen Camouflage-Look in diesem Jahr fleißig Runden auf der Nordschleife. Der Erlkönig trug ein kantiges Äußeres, goldene Felgen und lag tiefer als das im Oktober vorgestellte Standard-Modell.

Möglicher Nachfolger für den Yaris GRMN

Bereits der aktuelle Yaris hat mit dem GRMN (Gazoo Racing Meisters of Nürburgring) eine Hot-Hach-Version mit satten 212 PS erhalten. Mit dem GR-4 möchte Toyota diesmal jedoch sein Rallye-Projekt in den Vordergrund stellen und wählte deswegen den WRC-Lauf in Australien für den Launch aus. Dort erfahren wir dann, welche Technik im Hot-Hatch schlummern wird und ob er das Vorbild für zukünftige Rallye-Ableger sein könnte.

Fazit

Hotte Hatchbacks? Immer her damit! Schon das Heck des GR-4 sieht nach viel Fahrspaß aus. Was uns noch gefallen könnte: Eine seriennahe Rallye-Waffe für WRC-2 und Co.!