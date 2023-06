Truckhouse BCR Wohnkabine aus CFK auf RAM 3500 Hightech-Hütte mit Fernweh-Garantie

Pick-up mit Wohnkabine, das ist auch bei uns kein besonders exotischer Anblick. Allerdings sind die Basisautos und die darauf montierten Wohnbehälter bei uns, wie so vieles, eine Konfektionsgröße kleiner als das, was da üblicherweise durch die USA cruist. Ein aus mehrerlei Hinsicht ganz besonderes Exemplar will nun der Umrüster TruckHouse auflegen.

Die erste Besonderheit ist die Kabine selbst, denn die produziert TruckHouse in Monocoque-Bauweise, an sich schon exotisch genug. Dabei wird das Gehäuse in einem Teil aus Fasermaterial in einer entsprechend großen Form zusammengefügt. Diese sehr aufwendige Bauart bringt mehrere Vorteile. Weil die Kabine nicht aus Einzelteilen zusammengefügt ist, gibt es auch keine Übergänge, die undicht werden können. Außerdem erlaubt dies ein schickeres Design im Vergleich zu den oft sehr geometrisch-eckig gebauten Standard-Wohnkabinen.

Monocoque aus Kohlefaser

Weil das allerdings scheinbar noch nicht Aufwand genug ist, verwendet TruckHouse statt dem bei vergleichbaren Monocoque-Campern verwendeten GfK-Material das sündteure CfK, also Kohlefaser. Solche Carbon-Konstruktionen sind dann nicht nur besonders stabil, sondern auch extraleicht, an sich ja kein Fehler bei Mobilheimen.

Zustande gekommen ist das neue Hightech-Haus durch eine Kooperation von TruckHouse mit AEV, einem auf Extrem-Umbauten spezialisierten Tuner von Geländewagen. Der AEV Prospector (siehe Video oben) bildet die Basis für den Pick-up-Camper. Und weil das Projekt bei AEV gut ankam, half man dort gleich mit dem hauseigenen Designteam aus, um den Aufbau zu gestalten und perfekt an den RAM 3500 anzupassen.

Noch eine Besonderheit ist das auf den Namen HiPR Foil getaufte Aerodynamikmodul, das an der Vorderseite der Kabine angebracht den Luftwiderstand verbessern soll, zu sehen in der Bildergalerie.

TruckHouse betont beim Wohnaufbau den offenen Grundriss, der Geräumigkeit bringt. Die Fenster sind flächenbündig verbaut. Induktionskochfeld und Mikrowellenofen sorgen in der Küche für kommodes Arbeiten, als Kühlschrank ist ein Marine-Modell mit Schubladen verbaut. Eine Solaranlage in Verbindung mit einem Lithiumionen-Batteriepaket sorgt für Strom-Autarkie. Neben dem quer montierten Doppelbett im Alkoven lässt sich die U-förmige Hecksitzgruppe ebenfalls in ein Bett verwandeln, das Konzept ist für vier Personen ausgelegt.

Großes Auto, großes Preisschild

Was den Preis betrifft, gibt es, wie in der Expeditionsmobil-Branche üblich, keine Festlegung – zu komplex und unterschiedlich seien die Ausstattungsvarianten. Eine Hausnummer nennt TruckHouse dennoch: Im Bereich von 350.000 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 321.577 Euro) dürfte so ein Projekt nach Fertigstellung liegen. Wer einen Truckhouse BCR haben möchte, muss vorbestellen. 10.000 Dollar (91.879 Euro) Anzahlung will die Firma sehen, bevor mit dem Bau begonnen wird.

Fazit

Da haben sich zwei Firmen mit Sinn für Extravaganz gefunden: TruckHouse formt seine Wohnkabinen in Monocoque-Bauweise aus Kohlefaser, AEV baut Extrem-Offroader auf Basis des Ram Pick-up. Beides zusammen ergibt ein sehr exklusives, aber auch hochinteressantes Fernreisemobil.