Volvo P1800 Cyan Retro-Coupé Das echte Männer-Auto spielt im Schnee

Da ist auf der einen Seite die klassische Silhouette des legendären P1800, auf der anderen Seite wirken 426 PS auf nur 990 Kilo – ohne ABS, ESP und Bremskraftverstärker.

P1800 rundum neu aufgebaut

Damit der Zweiliter-Turbo, bekannt aus dem Volvo C30, den P1800 nicht pulverisiert, wurde das Chassis mit Stahl und Karbon-Elementen verstärkt. Dazu modellierten die Cyan-Jungs die Karosserie in Karbon neu, versetzten die Fahrgastzelle etwas nach hinten, vergrößerten die Dimensionen, die Radkästen und die Spur. Auf dem Kofferraumdeckel prangt ein verchromter Tankdeckel, die Abgase entweichen aus einem mittig angeordneten Sportauspuff.

In den Radkästen drehen sich 18 Zoll große Zentralverschluss-Leichtmetallfelgen mit Reifen der Größe 235/40 vorne und 265/35 hinten. Dahinter verbirgt sich eine AP-Racing-Bremsanlage, deren Vierkolbenfestsättel sich in 362er bzw. 330 Millimeter große Bremsscheiben verbeißen.

Technische Daten Volvo P1800 Cyan Volvo P1800 Cyan Motorart: Reihenvierzylinder Aufladung: Turbo Hubraum (ccm): 2.000 Leistung (PS): 426 bei /min.: 7.000 Maximales Drehmoment (Nm): 455 bei /min.: 6.000 Getriebe: manuell Anzahl Gänge: 5 Antreibsart: Heck Radstand (mm): 2.446 Länge (mm): 4203 Höhe (mm): 1.220 Spurbreite vorne (mm): 1.466 Spurbreite hinten (mm): 1.489 Tankinhalt (l): 59 Bremsen vorn (mm): 362x32 Bremsen hinten (mm): 330x25,4 Räder vorne (Zoll): 8,5x18 Räder hinten (Zoll): 9,5x18 Reifen vorne: Pirelli P Zero 235/40-R18 Reifen hinten: Pirelli P Zero 265/35-R18 Gewicht (kg): 990 Gewichtsverteilung (%): 47:53

Holinger-Getriebe und ein Preis

Wer positiv beschleunigt, greift zum Schaltknüppel des manuellen Holinger-Fünfgang-Getriebes und reißt die Gänge 1 (links unten) bis 5 durch die Gassen. Den Kontakt zur Straße stellt ein einstellbares Gewindefahrwerk mit Doppelquerlenkern vorne und hinten her. Ein Sperrdifferenzial an der Hinterachse verteilt die Kraft.

Auch der Innenraum wurde im Stile des P1800 gestaltet. Rundinstrumente, teilweise in blau hinterlegt, zeigen sich mit Chromringen und klassischen Anzeigen. Wollapplikationen und Leder zieren weitere Elemente im Interieur. Der Fahrer greift in ein Dreispeichen-Sportlenkrad von Momo. Beide Passagiere nehmen vorne Platz auf tiefen Sportsitzen mit Vierpunkt-Renngurten. Sie werden im Inneren von einem Titan-Überrollkäfig geschützt.

Apropos Kraft, Sie müssen nun stark sein: Nein, der P1800 Cyan ist kein Einzelstück, er fährt ab 2021 in einer Kleinserie aus der Produktionshalle. Aber er kostet knapp 500.000 Euro.

Fazit

Cyan, die Rennsportabteilung von Volvos Mutterkonzern Geely, hat aus dem legendären Volvo P1800 eine Rennmaschine gemacht. 426 PS treffen auf 990 Kilo in atemberaubendem Design. Und dann ist das Ding auch noch kein Einzelstück! Okay, der Preis von rund 500.000 Euro dürfte die Kleinserie ab 2021 mikroskopisch halten – was für entsprechende Exklusivität sorgen dürfte. Also, los geht’s, Konto plündern!