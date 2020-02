VW Golf GTD (2020) Erste Infos zum Top-Diesel

Zu sehen ist die bekannte Front des Kompaktmodells mit dem neu gestalteten VW Logo sowie den zackigen Scheinwerfern mit dem LED-Tagfahrlicht-Layout. Der GTD-Schriftzug ist klein rechts neben dem Logo untergebracht. Ansonsten suggeriert das Bild einen durchgehenden LED-Streifen, der außerhalb der Scheinwerfer jedoch als Chromleiste ausgeführt sein wird. Neu ist die Gestaltung der Frontschürze. Hier zeigt sich ein Wabenmuster hinter dem rechts und links die Nebelscheinwerfer leuchten. Am zivilen Golf erscheinen an dieser Stelle drei Lamellen.

AMS Marktstarts der VW Golf-Versionen.

Wenn der neue VW Golf GTD im zweiten Halbjahr 2020 an den Start rollt, so dürfte er sich optisch nur marginal vom GTI unterscheiden. Allerdings trägt er in der Heckansicht zwei Auspuffendrohre links in der Heckschürze, während der GTI mit je zwei ovalen Auspuffendrohren rechts und links aufwartet.

Unter der Haube kommt beim GTD ein Zweiliter-Turbo-Vierzylinder mit 200 PS zu Einsatz. Das ist im Vergleich zum Golf GTD der 7. Generation mit 184 eine deutliche Steigerung. Im Gegenzug senken die Wolfsburger die Emissionen des GTD über ihr neues Twindosing-SCR-System mit doppelter Adblue-Einspritzung. Nach VW-Angaben soll der Motor damit zu den saubersten Verbrennungsmotoren der Welt zählen.

Für den Innenraum sieht Volkswagen beim GTD diverse Logos sowie Alu-Applikationen, sportlichere Sitze und höhere Ausstattungen vor. Der Fahrer greift in ein Sportlenkrad und schaut auf ein digitales Cockpit. Übrigens: Der Motor wird über eine pulsierende Taste gestartet. Das sei, so VW „der Pulsschlag einer neuen Zeit“.

Fazit

„Pulsschlag einer neuen Zeit“, angesichts der Auswirkungen des DIESEL-Skandals, der mit VW seinen Anfang nahm, mag dieses Motto in einer Pressemitteilung zum VW Golf GTD wie einen Schlag ins Gesicht wirken. Schaut man sich jedoch die Twindosing-Verbrauchsergebnisse an, so darf man auch als ehemaliger Saulus durchaus ein wenig mehr auf dicke Hose machen.