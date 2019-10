VW Golf GTE Edition Zum Abschied ein Sondermodell

Am 24. Oktober 2019 wird der neue VW Golf VIII enthüllt, ab Dezember 2019 kommt er dann in den Handel. Bevor es soweit ist, legt Volkswagen von der GTE-Variante des alten Golf noch ein auf 200 Exemplare limitiertes Sondermodell auf. Die exklusive Kleinserie VW Golf GTE Edition ist ab sofort zu Preisen ab 47.600 Euro zu haben. Der Standard-GTE kostet ab 36.900 Euro.

Sonderlack und erweiterte Ausstattung

Zur Sonderausstattung des Plugin-Hybrid-Modells gehören unter anderem eine Lackierung in „Oryxweiß Perlmutteffekt“, das Dach ist in „Lapiz Blue Metallic“ abgesetzt. Die individuelle Seriennummer ist per Lasergravur auf dem Aschenbecherdeckel in der Mittelkonsole aufgebracht. Darüber hinaus trägt das Modell 18 Zoll große Leichtmetallfelgen, blaue Bremssättel, zu 90 Prozent abgedunkelte hintere Seitenscheiben und abgedunkelte Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte. Im Innenraum verfügt das Fahrzeug unter anderem über das Lederpaket „Vienna“ mit Top-Sportsitzen, Pedalkappen in gebürstetem Edelstahl und beleuchtete Edelstahl-Einstiegsleisten. Serienmäßig an Bord sind außerdem das Navigationssystem „Discover Pro“, das Fahrerassistenzpaket „Plus“, das Active Info Display, die Rückfahrkamera „Rear View“ sowie das schlüssellose Schließ- und Startsystem „Keyless Access“.

Antriebsseitig bleibt der Golf GTE unangetastet. Die Kombination aus Turbobenziner und E-Motor liefert unverändert 204 PS und ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 45 Kilometer.