Schwache Verarbeitungsqualität, billige Materialanmutung, nerviges Bedienungskonzept, stockende Digitalisierung – Volkswagen musste nach nur zweieinhalb Jahren und nach massiver Kundenkritik dem ID.3 ein Facelift verpassen. Auf dieser Basis bieten die Wolfburger ab Ende 2023 auch eine Top-Version unter dem Label "GTX" an. Wer glaubt, damit in Anlehnung an den ID.4 GTX einen Allrad-Kompakten mit 299 PS zu erhalten, wird enttäuscht. Lediglich mit Heckantrieb und weniger Leistung bietet VW den "E-GTI" an. Um den hohen Preis zu rechtfertigen, wird das Modell zusätzlich mit den typischen Top-Modell-Features aufgehübscht.