VW ID. Buzz E-Bus kommt als autonomes Taxi

Auf Basis des Self-Driving-Systems (SDS) von Aygo AI soll der VW ID. Buzz in Anlehnung an das Moia-System als Ride-Hailing- und Pooling-Fahrzeug eingesetzt werden. Bis 2025 können Kunden sich dann vollautonom mit dem ID. Buzz an einen Zielort bringen lassen.

VW Nutzfahrzeuge baut Robo-Taxis

Die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen (VWN) ist mit dem Projekt gesamtverantwortlich für die Entwicklung autonomer Systeme und dem gewerblichen Einsatz in Städten. Auch übernimmt VWN künftig die weitere Entwicklung und den Bau von Robo-Taxis- und -Transportern.

Doch schon deutlich früher als 2025 werden wir autonome ID. Buzz auf der Straße sehen. Im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 im Emirat Katar sollen 35 Buzz-Modelle als Shuttle-Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Die Qatar Investment Authority (QIA) und Volkswagen haben dafür das gemeinsame "Project Qatar Mobility" gestartet. QIA ist mit 17 Prozent der Stammaktien der drittgrößte Aktionär von Volkswagen. Vier Unternehmen des Automobilkonzerns sind daran beteiligt: Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania, Moia und AID.

Kooperation mit Ford

Bereits 2017 stieg Ford mit einem Milliarden-Invest bei dem Start-up Argo AI ein, später kam auch Volkswagen im Rahmen der VW/Ford-Kooperation beim autonomen Fahren mit ebenfalls einer Milliarde hinzu. Dazu brachten die Wolfsburger noch die Tochtergesellschaft AID (Autonomous Intelligent Driving) ein.

Zusätzlich zu den Investitionen in Argo AI investiert der Konzern in Projekte der Car-Software Organisation. Dort werden, parallel und unabhängig von Argo AI, assistierte und automatisierte Fahrfunktionen bis Level 4 für alle Marken des Volkswagen Konzerns für die individuelle Mobilität entwickelt.

Erster Blick auf den autonomen ID.Buzz

Mit einem Teaserbild visualisiert VW den kommenden autonom fahrenden Bulli und erlaubt auch einen ersten Blick auf das Design des elektrischen ID.Buzz, der 2022 auf den Markt kommt. Neben den für selbstfahrende Autos typischen Sensoren auf dem Dach bzw. an der Front und den Seiten, zeigt sich das Modell mit einer hohen Gürtellinie und ausgestellten Radhäusern.

An der Front sind die bekannte ID-Schürze sowie die weit in die Kotflügel reichenden Scheinwerfer zu erkennen. Die Windschutzscheibe ist stark gebogen. Am Heck nehmen die Leuchten das Design der Scheinwerfer auf, ein kleiner Dachkantenspoiler beschirmt das Heckfenster. Neben dem ID. Buzz auf Basis des Modularen Elektrobaukastens (MEB) ist auch noch eine Cargo-Version für Handwerker in Planug. Beide Modelle sollen autonom nach Level 3 fahren können. Übrigens, der Name ID.Buzz ist noch nicht final, erst unlängst hatte sich Volkswagen die Bezeichnung "e-Samba" schützen lassen. Übrigens 2.0: Neben dem elektrischen ID.Buzz legt Volkswagen auch noch den VW Bus T7 mit konventionellen Antrieben auf. Dieses Modell sehen Sie fast ungetarnt in unserer Foto-Show.

Fazit

Auf Basis der Software-Plattform von Argo AI entwickelt Volkswagen Nutzfahrzeuge den elektrischen ID.Buzz zum Robo-Taxi. Damit sollen bis zur Mitte des Jahrzehnts selbstfahrende ID.Buzz wie beim Moia-Angebot der Wolfsburger Passagiere autonom befördern.