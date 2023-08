Die offizielle Enthüllung des neuen VW Passat ist für Donnerstag den 31.08.2023 geplant. Doch schon vor der Premiere taucht im Internet ein erstes Foto des kommenden Kombis auf, der zusammen mit dem nächsten Skoda Superb in Tschechien vom Band läuft. Das Bild scheint vom Titel eines Magazins zu stammen, welches derzeit wahrscheinlich in einer Druckerei entsteht, um pünktlich zur Passat-Vorstellung am Kiosk zu liegen.