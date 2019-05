VW Tharu/Tarek (2019) Volkswagens China-SUV wird zum Welt-SUV

Der Tharu ist eines von sehr vielen SUVs, die VW in China anbietet. Doch ihm steht eine große Karriere bevor: Bald kommt er auch in Russland und Amerika auf den Markt. Allerdings erhält er in einigen Ländern einen neuen Namen.

Für Volkswagens Modell-Hierarchie in China gilt: Es ist kompliziert. Etwa bei den SUVs der Kompakt- und Mittelklasse. Da gibt es nicht nur den normalen Tiguan, sondern auch das Vorgängermodell (mit dem Namenszusatz Silk Road) noch offiziell als Neuwagen zu kaufen. Dann ist da noch der 20 Zentimeter längere Tiguan L, das China-Pendant zum hiesigen Allspace. Größenmäßig genau dazwischen siedelt sich neuerdings der Tayron an, der gemeinsam mit Joint-Venture-Partner FAW entsteht. Und da Volkswagen in China zwei Joint Ventures unterhält, gibt es noch den Tharu, der nur vier Zentimeter kürzer ist als der Tiguan, aber über denselben Radstand verfügt.

Tharu aka Tarek auf MQB-Basis

Doch damit nicht genug, denn es existiert auch noch der VW Tarek. Dabei handelt es sich um den Tharu, der auch in Nord- und Südamerika auf den Markt kommen wird und dort den neuen Namen erhält. So melden es US-Fachmedien mit Verweis auf eine Präsentation von Volkswagen Argentinien, bei der die Strategie in Bezug auf den Tharu/Tarek vorgestellt wurde. Und die besagt, dass Volkswagen den SUV auch in Argentinien, Brasilien, Mexiko, Kanada, USA und Russland auf den Markt bringen wird.

Technische Basis ist – natürlich – der Modulare Querbaukasten MQB. Das definiert einerseits die Dimensionen: Der Tharu aka Tarek misst in der Länge 4,45 Meter, der Radstand beträgt 2,68 Meter. Andererseits bestimmt die Plattform das Motorenangebot. In China gibt es das Auto mit den bekannten Vierzylinder-Benzinern mit 1,4 und 2,0 Litern Hubraum, die optional mit dem Sieben-Gang-DSG verheiratet werden. Die kleinen Triebwerke werden auf den preissensiblen Märkten wie Südamerika und Russland sicher übernommen. Für Kanada und die USA ist denkbar, dass sich Volkswagen auf die großen Motoren konzentriert.

T-Roc und Tiguan für die USA zu teuer

Dort ist übrigens auch Platz für ein weiteres Kompakt-SUV. In den USA verkauft VW neben dem großen Atlas auch den Tiguan, allerdings bislang nur in der Variante, die hier als Tiguan Allspace bekannt ist. Das Auto misst 4,70 Meter und lässt nach unten demnach genug Platz für ein 4,45-Meter-SUV. In Europa, wo es ja den normalen 4,49-Meter-Tiguan gibt, sieht das anders aus. Hier drängt zusätzlich mit dem T-Roc von unten ein 4,35 Meter langes MQB-SUV.

Und warum bietet VW nicht einfach den normalen Tiguan oder den T-Roc in Nordamerika an? Ganz einfach: Sie wären für die dortigen Märkte zu teuer; schon in der Vergangenheit haben die US-Käufer in der Klasse der Kompakt-SUVs lieber zur asiatischen Konkurrenz gegriffen. Ein günstig in China entwickeltes und gefertigtes Modell ändert die Voraussetzungen. Helfen würde dabei natürlich, dass der Zollstreit zwischen den Großmächten USA und China beigelegt wird. Doch selbst wenn nicht, könnte der Tharu/Tarek zu überschaubaren Kosten auch in einem der südamerikanischen Märkte gebaut werden. Dem Vernehmen nach scheint Volkswagen Letzteres zu favorisieren.

Fazit

Es ist aktuell echt schwierig, in Volkswagens breit aufgefächerten globalen SUV-Portfolio den Durchblick zu behalten. Vor allem in der 4,30- bis 4,70-Meter-Klasse tummeln sich gefühlt unzählige Modelle. Der MQB kann hier ein Segen sein, aber auch zum Fluch werden. Bleibt zu hoffen, dass VW sich hier nicht verzettelt und selbst noch weiß, welches SUV auf welchem Markt das vorhandene Potenzial auszuschöpfen vermag.