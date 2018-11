Ende Oktober hatte Morgan ein komplett neues Top-Modell angekündigt, das auch auf einem komplett neuen Chassis aufbauen soll. Der Marktstart des neuen Modells soll in etwa fünf Jahren erfolgen. Das neue Chassis soll auf moderne Fertigungsverfahren setzen und aus Aluminium gefertigt werden. Darauf aufbauen sollen sowohl zweitürige und zweisitzige Coupés als auch Cabrios. Es bleibt weiter beim Antriebskonzept mit Motor vorn und Hinterradantrieb. Beim Design wollen die Briten aber weiter ihren klassischen Linien treu bleiben.

Chassis-Spende von Aston Martin

Wie die Automotive News berichtet, scheint Morgan das neue Chassis aber nicht unbedingt selbst zu entwickeln. Ebenfalls im Oktober hatte Aston Martin die kompletten Produktionsanlagen sowie die entsprechenden Designs für den alten Vanquish für rund 20 Millionen Pfund an einen nicht genannte Käufer verkauft. Weder Aston wollte den Verkauf an Morgen bestätigen, noch Morgen den Kauf der Aston Martin-Assets. Aston Martin CEO Andy Palmer hat der Automotive News allerdings gesagt, dass man den Käufer auch über den Kauf hinaus beratend zur Seite stehen würde. Der Käufer möchte aber nicht mit dem Vanquish in Verbindung gebracht werden.

