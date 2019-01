Die zweite Generation des Stufenheckmodells basiert nach wie vor auf der PQ46-Plattform des ersten US-Passat (NMS; New Midsize Sedan) und nutzt nicht die moderne Basis des Modularen Querbaukastens (MQB) des Konzerns. Hintergrund ist eine einfache Kostenrechnung, um das Modell in einem sinkenden Limousinen-Markt noch preislich attraktiv anbieten zu können. 2018 hatte der Passat einen Marktanteil bei den Limousinen von 2,7 Prozent. Der Viertürer muss sich gegen starke Konkurrenz wie den Toyota Camry oder den Honda Accord erwehren.

Modernes Styling, nur ein Motor

Auf den ersten Designzeichnungen zeigt sich der VW Passat indes modern. Der Grill kommt im Arteon-Stil daher, die Motorhaube ist stark gewölbt und konturiert, die hinteren Kotflügel kräftig ausgeprägt und das Heck wird von schmalen Leuchten und einem Kofferraum-Bürzel dominiert. Für die zweite Generation hat VW alle Karosserieelemente bis auf das Dach überarbeitet.

Unter der Haube geht es spartanisch zu. Ausschließlich ein Reihen-Vierzylinder-Benziner mit zwei Litern Hubraum wird künftig angeboten, dieser kommt auf 174 PS und mehr Drehmoment als im aktuellen Modell. Gekoppelt ist er an eine Sechsgang-Automatik. Schon 2018 hatte Volkswagen den 3,6-Liter-V6 mit 280 PS aus dem Programm geworfen. Die Ausstattungslinien des Passat werden 2019 von 17 auf fünf reduziert, Allrad oder Elektrifizierung gibt es nicht. Dafür bietet der Mittelklässler einen überarbeiteten acht Zoll großen Touchscreen mit Navigationsystem sowie einen Totwinkelassistenten, Spurassistent, Regensensor und adaptive Geschwindigkeitsregelung an. Preise für den neuen VW Passat in den USA gibt es noch nicht, aktuell startet die Preisliste bei 25.295 US Dollar – umgerechnet rund 22.000 Euro. Zum Vergleich: In Europa kostet ein Passat 1.8 TSI mit 180 PS und 7-Gang-DSG 35.200 Euro.