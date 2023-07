Diese Maschine mit ihren 60 PS ist zwar nicht unbedingt als Leistungswunder in die Geschichte eingegangen, reichte aber für den leichten Buggy offenbar aus. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 60 mph, umgerechnet 96,6 km/h, angekommen. Im Offroad-Einsatz und ohne Windschutzscheibe vor der Nase kann das schon recht flott wirken. Am Motor gab es seinerzeit offenbar auch nichts auszusetzen, auch wenn heute betagte Exemplare des Wasserboxers nicht frei von Fiesheiten sind.

Idee gut, Ausführung nicht so

Problematisch war hingegen wohl in erster Linie das von Longline selbst entwickelte Fahrwerk. Das sieht zwar von außen mit den armdicken Federbeinen recht robust aus, scheint aber nicht so gut gehalten zu haben. Denn das LSV wurde direkt aus den Fabrikhallen in den Irak geschickt und dort unter Feldbedingungen von SAS-Einheiten getestet. Mehr passierte nicht damit, denn mehrere Fahrwerksbrüche führten dazu, dass die Longline-Entwicklung gar nicht erst in den Einsatz geschickt wurde.