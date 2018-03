Neben diesem festen Dach bietet der 124 GT diverse exklusive Ausstattungsdetails. So rollt das Modell auf 17 Zoll großen OT Utra-Leichtmetallfelgen, die gegenüber den Standard-Rädern drei Kilogramm leichter ausfallen und dem Roadster einen sportlichen Auftritt geben.

Abarth 124 GT erhält 16-Kilo-Dach

Des Weiteren hat Abarth dem 124 GT Spiegelkappen in einem speziellen „Waffen-Grau“ verpasst, die passend zur Frontschürze und zum Dach ausgelegt sind. Ebenfalls verfügt der 124 GT über eine teilweise mattschwarz lackierte Motorhaube. Sie soll, wie beim klassischen Abarth 124 Rally, den Fahrer vor Sonnenblendung schützen. Außerdem kann der Kunde den 124 GT auch mit einem Heckspoiler in Carbon ordern, die Spiegelkappen werden ebenfalls in Carbon oder in Rot angeboten.

Das Hardtop wiegt nach Angaben des Herstellers 16 Kilogramm, soll zur Steifigkeit der Karosserie beitragen und bietet eine elektrisch beheizbare große Heckscheibe. Wie schon der Abarth 124 Spider Turismo wird auch der GT von dem 170 PS starken Benziner angetrieben. Das Vierzylinder-Aggregat liefert 250 Nm Drehmoment und beschleunigt, wie der Roadster, in 6,8 Sekunden von Null auf 100 km/h. Für den Kraftschluss zeichnet ein Sechsgangschaltgetriebe oder wahlweise eine Sechsstufenautomatik verantwortlich. Der Abarth 124 Spider Turismo kostet in Deutschland ab 37.500 Euro und dürfte mit dem Carbon-Dach als GT durchaus die 40.000 Euro-Marke knacken.

Übrigens, der baugleiche Mazda MX-5 ist als MX-5 RF mit einem elektrischen Dachelement im Angebot.