Der Dreiliter-V6-Turbobenziner im Bug des Audi SQ5 leistet serienmäßig 354 PS und 500 Nm. Bestückt mit dem Zusatzsteuergerät von Tuner Abt legt der Sechsender auf 425 PS zu. Das maximale Drehmoment klettert auf 550 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt zwar mit 250 km/h unverändert, die Spurtzeit sinkt allerdings von 5,4 auf 5,2 Sekunden. Abgesenkt wird in diesem Zuge auch der Kontostand und zwar um 3.590 Euro.

Damit der SQ5 auch optisch zu einem „RS“-Modell aufsteigt, entwickelt Abt aktuell zwei Bodykits für den SUV aus Ingolstadt. Die Basisvariante des neuen Abt-Aerokits für den neuen SQ5 enthält eine aggressiv designte Frontschürze, Türaufsatzleisten und ein markantes Heckschürzenset, zu dem auch ein sonorer Endschalldämpfer für den 3-Liter-Turbobenziner gehört. Mit seinen Carbon-Endrohren setzt er nicht nur akustische, sondern auch optische Akzente.

Karosseriekit in breit und schmal

Für alle, denen das immer noch zu dezent ist, haben die Allgäuer noch ein weiteres Ass im Ärmel: das Abt-Aerokit Breitbau. Als weitere Extras sind hier noch Kotflügelverbreiterungen inklusive. Optional können SQ5-Besitzer bei beiden Versionen noch Abt-Kotflügeleinsätze mit Luftschlitzen ordern sowie einen neuen Heckflügel.

Abgerundet wird der Abt-Umbau des SQ5 durch neues Räderwerk. Die schmale Karosserieversion kann mit Felgen in 20 und 21 Zoll Durchmesser und in verschiedenen Designs bestückt werden. Als Maximalbereifung bietet Abt 255/40er Reifen auf den 21 Zöllern an. Unter die breiten Radläufe passen sogar 22 Zoll große Felgen. Die Komplettradsätze starten ab 5.375 Euro.

Noch in der Abstimmungsphase befinden sich die Fahrwerkskomponenten für den SQ5, die die Fahrdynamik steigern, die Karosserie aber tieferlegen sollen.