Damit rechnet auch keiner: Ein Kanadier hat beim Renovieren zufällig einen 2001 Acura Integra Type-R in einer Scheune entdeckt. Der sportliche Japaner versteckte sich hinter einer Sperrholz-Wand.

Von allen Dingen, die man vor dem Aufbrechen einer Sperrholzwand dahinter erwartet, ist ein Acura Integra Typr-R von 2001 vermutlich nicht auf Platz eins. Eher noch die Bargeld-Reserven des verstorbenen Vorbesitzers oder den Schrein einer heidnischen Gottheit. Und doch war es besagter Acura, den jüngst ein Kanadier zufällig beim Renovieren entdeckte. Knapp 130.000 Kilometer auf der Uhr und in einem guten Zustand. Sogar mit roten Recaro-Sitzen – eine Ausführung, die lediglich 250 Mal gebaut wurde.

Mehr Power, weniger Gewicht

Foto: Acura Als Type-R ist der Integra leichter und stärker als die anderen Modelle. 190 PS leistet der Vierzylinder, um die 1.145 Kilo anzuschieben.

Die Type-R-Version ist kräftiger als das Serienmodell, leichter und fährt auf einem modifizierten Fahrwerk für besseres Handling. Lediglich 1.145 Kilo bringt der Japan-Renner auf die Waage. Die Leistung des 1,8-Liter-Vierzylinder liegt bei 190 PS, die durch eine Abgasanlage mit reduziertem Gegendruck, reibungsarme Kolben, leichtere Pleuel und Hochleistungsventilfedern erreicht werden. Garniert wird das Paket mit einem Sperrdifferential an der Vorderachse und einem eng gestuften Fünfgang-Handschaltgetriebe, das die nächsthöhere Fahrstufe erst bei 8.000 Umdrehungen pro Minute einfordert.

Auf Komfort-Spielereien wie Dämmmaterial wurde weitestgehend verzichtet. Das Resultat ist ein sehr aktives und unmittelbares Fahrgefühl. Provoziert diese Beschreibung bei Ihnen die Lust auf mehr? Dann müssen Sie schnell sein, denn der Finder bietet das Auto zum Preis von rund 40.000 Kanadischen Dollar (etwa 26.500 Euro) bei ebay an. Laut Anbieter klingt und fährt das Auto fantastisch. Kleiner Haken für deutsche Interessenten: es steht in der Nähe von Montreal. Der Verkäufer bietet jedoch seine Hilfe beim Papierkram und dem Verschiffen an.