Und das soll in vielen Bereichen neue Maßstäbe setzen, dafür baut es dann auch auf einer Plattform auf, die nicht von einem Honda-Modell übernommen wurde, sondern speziell für den RDX entwickelt wurde. Beim Design setzt der neue Acura RDX auf die Stilvorlagen des Precision Concepts der Detroit Motor Show 2016. Sprich, der RDX wird klare Kanten und Sicken tragen. Die Fahrzeugfront wird stark zugepfeilt und trägt neben LED-Scheinwerfern auch markanten Lufteinlässe an den Seiten. Die Silhouette des Acura RDX zeigt eine Mischung aus Fließheck und Kombi. Der bullige Unterbau erinnert an einen SUV. Insgesamt wurden die Spur deutlich breiter, der Radstand gestreckt, der vordere Überhang gekürzt und die Räder weiter in den Ecken platziert. Neben dem Basis-RDX wird in New York auch die sportliche A-Spec-Variante vorgestellt.

Volldigitales Cockpit im RDX

Im Innenraum, der fünf Personen großzügig Platz bieten soll, setzt der RDX auf das Precision Cockpit Concept, das 2016 in L.A. vorgestellt wurde. Die volldigitalen Anzeigen setzen auf einen großen multifunktionalen Bildschirm vor dem Fahrer und einen zweiten auf der Armaturentafel. optional gibt es noch ein Head-up-Display. Zentrales Bedienelement ist eine Sensorfläche auf der Mittelkonsole. Dazu gibt es viel edles Leder, Edelhölzer, Aluminiumapplikationen sowie zahlreiche Technik- und Komfortfeatures. Ein überdimensionales Glasschiebedach soll Licht und Luft in den Innenraum leiten. Ein Soundanlage soll den Ohren schmeicheln.

Beim Antrieb setzt der RDX auf einen neuen VTEC-Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner, der mit einer Zehngang-Automatik sowie einem intelligenten Allradantrieb gekoppelt wird. Adaptive Dämpfer sollen den Komfort optimieren, lassen sich vom Cockpit aus aber auch sportlicher konfigurieren.

Zu den Sicherheitsfeatures zählen unter anderem eine Rundum-Überwachung per Kamera, Parksensoren vorne und hinten, eine Querverkehrswarnung hinten sowie ein Tot-Winkel-Warner. Gebaut werden soll der RDX wieder in Ohio, auf den US-Markt kommt er dann als 2019er-Modell im Herbst.