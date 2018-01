Laut der Studie des ADAC bildeten sich im Schnitt in Deutschland jeden Tag Staus von knapp 4.000 Kilometern. Rund 457.000 Stunden, also mehr als 52 Jahre, standen Verkehrsteilnehmer 2017 im Stau – ein Zuwachs von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Grund für die Zunahme sind nach Angaben des Automobilclubs viele Baustellen, sowie eine gestiegene Kfz-Fahrleistung: Laut der Bundesanstalt für Straßenwesen nahm diese im Vergleich zu 2016 um 1,3 Prozent zu.

Nordrhein-Westfalen Spitzenreiter bei Staus

Zwei Drittel aller Staus entfielen – wie bereits in den Vorjahren – auf die Bundesländer Nordrhein-Westfalen (35 Prozent), Bayern (18 Prozent) und Baden-Württemberg (11 Prozent). In Nordrhein-Westfalen stieg die Summe der Staukilometer um 17 Prozent auf etwa 455.000 an. In Bayern dagegen war ein leichter Rückgang (vier Prozent) auf rund 283.000 Kilometer zu verzeichnen. Die Statistik für alle Bundesländer finden Sie in unserer Fotoshow.

Die meisten Staus pro Autobahnkilometer gab es auf der A3 (208 Kilometer), der A5 (180 Kilometer) und der A8 (177 Kilometer).

Rekord-Staumonate laut ADAC: Juni und September

Die längsten Blechlawinen bildeten sich in den Monaten Juni (147.306 Kilometer) und September (143.485 Kilometer). Vergleichsweise wenige Staus gab es dagegen im Januar, Februar und Dezember – zu dieser Jahreszeit sind viele Baustellen abgeschlossen oder die Arbeit daran ist unterbrochen.

Der staureichste Tag der Woche ist laut der Studie der Donnerstag (5.365 Kilometer), vor Freitag (5.296 Kilometer) und Mittwoch (5.254 Kilometer). Deutlich weniger Staus gab es samstags (1.671 Kilometer) und sonntags (1.582 Kilometer).

Wochentag Staukilometer Montag 4049 km Dienstag 4603 km Mittwoch 5254 km Donnerstag 5365 km Freitag 5296 km Samstag 1671 km Sonntag 1583 km

Rekordtag war im Jahr 2017 der 24. Mai (Mittwoch): Am Tag vor Christi Himmelfahrt summierten sich die Staus in Deutschland auf gut 10.000 Kilometer.

Rückblick: 2015 noch 1,1 Millionen Staukilometer

Ein kurzer Rückblick: 2016 zählte der ADAC rund 694.000 Staus. 2015 waren es 568.000. Die Staulängen addierten sich im Jahr 2016 bundesweit auf 1.378.000 Kilometer, 2015 waren es 1.130.000 Kilometer.

Bei den Stau-Städten landete bei einer Erhebung des Verkehrsdienstleisters Inrix im Jahr 2016 München auf Platz 1: Dort verbrachten die Fahrer im Schnitt 49 Stunden im Stau. Platz zwei teilten sich die Städte Heilbronn, Köln und Stuttgart mit jeweils 46 Stunden. Danach folgten Hamburg (41 Stunden), Berlin (40 Stunden) und Frankfurt (39 Stunden)

Wie ein Stau entsteht

Foto: ADAC Abrupte Spurwechsel oder Bremsmanöver sind klassische Auslöser für Staus.

Ein Stau entsteht nicht allein durch hohes Verkehrsaufkommen. In der Regel trägt vor allem das falsche Verhalten von Autofahrern dazu bei. Fünf Gründe, die zu Blechlawinen führen können: