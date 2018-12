Der König der Straße

Voll durchstarten können LEGO Baumeister mit dem LEGO Technic Set Mack Anthem. Das authentische Modell wurde gemeinsam mit Mack Trucks Inc. entwickelt und enthält zahlreiche coole Funktionen und realistische Details wie das berühmte Mack Markenschild mit Bulldogge. So lässt sich zum Beispiel die Fahrerkabine öffnen: Dahinter verbergen sich ein detailliertes Armaturenbrett sowie Lenkrad, Sonnenblenden, einstellbare Sitze und Stockbett. Unter der Haube finden sich reichlich PS in Form eines Sechszylindermotors mit beweglichen Zylindern und drehbarem Ventilator. LEGO Technic Fans können den Lastwagen steuern, die Standbeine absenken und den Ausleger ausfahren. Das Beste: Der 2-in-1-Truck lässt sich in eine genaue Replik des legendären Mack LR Müllwagens umbauen. Dieses Set enthält über 2.590 Teile und verspricht ein herausforderndes sowie lohnendes Bauerlebnis für Baumeister ab elf Jahren.

https://www.lego.com/de-de/themes/technic/products/mack-anthem-42078

Das LEGO Technic Set Mack Anthem von LEGO gesponsert hat einen Gesamtwert von 150,00 Euro.

