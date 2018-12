Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft, kurz DRM, war von 1972 bis 1985 die wichtigste Motorsport-Serie in Deutschland und brachte Rennsport-Größen wie Hans-Joachim „Striezel“ Stuck hervor. Das Carrera DIGITAL 132-Set „DRM Retro Race“ ist eine Hommage an die legendären Rennwagen, die Geschichte geschrieben haben.

Gleich drei traumhafte Boliden stehen an der Startlinie: Der Ford Capri Zakspeed Turbo „Liqui Moly Equipe No. 55“ wurde damals von Carrera gesponsert und ziert nun für Ewig den Frontspoiler dieses Klassikers. Seine Rivalen, der Porsche 938/78 „Moby Dick“ und der BMW M1 Procar „Sauber Racing, No. 90“ sind ihm jedoch dicht auf den Fersen und geben auf der 8 Meter langen Carrera Rennbahn Vollgas.

Das Carrera DIGITAL 132-Set „DRM Retro Race“ von Carrera gesponsert hat einen Gesamtwert von 329,95 Euro und wird drei Mal verlost.

