Heute hinter Tür Nr. 12: Der flippo one. Er ist Hochstuhl, Kinderstuhl, Lernturm und Sitzbank in einem. Das Besondere: Alle Bestandteile des Hochstuhls lassen sich kinderleicht ohne Werkzeug aufbauen und ineinanderstecken.

Sobald das Kind selbstständig sitzt, will es mit am Tisch platznehmen. Hierfür eignet sich der Hochstuhl mit Tischplatte. Die Rückenlehne ist individuell verstellbar, sodass der Nachwuchs nicht durch ein Gurtsystem festgeschnallt werden muss. Ist er für den Hochstuhl zu groß,nimmt man die Tischplatte einfach ab und steckt die Sitzfläche in der für das Kind optimalen Höhe ein. Im Handumdrehen wird aus dem Babyhochstuhl ein Kinderstuhl.

Die Kleinen lieben es, am Geschehen in der Küche teilzuhaben. Sie wollen mitmischen und beim Kochen oder Backen helfen. Das geht am besten mit einem so genannten Lernturm. Mit wenigen Handgriffen funktionieren Eltern den Stuhl um: Die Stehfläche einfach da anbringen, wo sie gebraucht wird, das Kind steigt einfach drauf und fertig! Damit steht dem gemeinsamen Kochen mit Mama oder Papa nichts mehr im Weg. Besonders praktisch und durchdacht: Kippt man den Stuhl zur Seite und positioniert die Tischplatte hinten als Rückenlehne, entsteht in Sekundenschnelle eine Sitzbank. Diese können Kinder bis ins Grundschulalter nutzen.

Mitwachsend: Der flippo one eignet sich für Kinder von 10 Monaten (sobald das Kind sitzen kann) bis 10 Jahre

4 in 1: Der Hochstuhl lässt sich im Handumdrehen in einen Kinderstuhl, einen Lernturm oder eine Sitzbank umfunktionieren

Einfacher Aufbau: Der flippo one ist ganz ohne Werkzeug, mithilfe eines innovativen Stecksystems in Sekundenschnelle aufzubauen

Kindermöbel aufbauen leicht gemacht

Dank des innovativen Stecksystems lassen sich alle flippo one-Varianten ganz ohne Werkzeug aufbauen. Für zusätzliche Stabilität sorgen die so genannten flippo dots – PE-Kunststoffhülsen. Sein Produktportfolio hat Alexander Haunhorst mittlerweile um vier Artikel erweitert. Seine Intention: den Alltag von Familien durch praktische, lange nutzbare Kindermöbel einfacher zu machen. Auf alle Artikel gibt der Hersteller eine Garantie von fünf Jahren.

Der flippo one gesponsert von Flippo Kids hat einen Gesamtwert von 299,00 Euro.

