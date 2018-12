Unter dem Motto „Speed and Intelligence“ haben Casio EDIFICE und die Honda Motor Ltd. gemeinsam den ersten Chronographen in dem bekannten rot-weißen Design des Racing-Teams entwickelt. Basierend auf der Leidenschaft für Präzision und Schnelligkeit verbindet beide Unternehmen das gemeinsame Ziel der Optimierung und Weiterentwicklung von Rennsport-Technologien. Mit kratzfestem Saphirglas und einem Zifferblatt aus Karbon, nutzt die EQS-800HR Materialien, die auch im Motorsport verwendet werden. Das Uhrendesign greift die Teamfarben Weiß und Rot von Honda Racing auf, weiter in Szene gesetzt durch ein weißes Lederarmband mit roter Unterfütterung. Auf dem Zifferblatt ist das Honda-Racing-Logo abgebildet, während der Gehäuseboden und die Dornschließe ein eingraviertes Honda-Logo tragen. Neben der Optik überzeugt die Uhr außerdem durch ihre Funktionalität. Die solarbetriebene Uhr ist bis zu zehn Bar wasserfest, hat eine Datums- sowie Batteriestandsanzeige und eine Stoppuhr bis 29‘59‘‘.

Mit der EQS-800HR hat Casio ein rasantes Modell auf den Markt gebracht, welches nicht nur Motorsportfans begeistert, sondern auch zu vielen Looks in Alltag und Freizeit passt.

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-und-sport.de!