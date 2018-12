Mit Hankook sicher für den Winter gewappnet

Der Premium-Reifenhersteller ist mit diversen Auszeichnungen für seine Wintermodelle in die kalte Jahreszeit gestartet.

Überdurchschnittliche Testergebnisse erzielten im europaweiten Vergleich die Reifen Winter i*cept RS 2 und Winter i*cept Evo 2. auto motor und sport bewertet in der Ausgabe 21/2018 den Winter i*cept RS 2 „im Schnee als sehr verlässlich, präzise und traktionsstark“. Damit knüpft der Winter i*cept RS 2 an die guten Testergebnisse aus dem Vorjahr an.

Der Hankook Winter i*cept Evo 2 ist für die winterlichen Straßenverhältnisse in Mittel- und Westeuropa ebenfalls bestens geeignet. Überzeugen konnte der Ultra-High-Performance Winterreifen durch seine starke Bremsleistung auf verschneiter Fahrbahn und den besten Kurvengrip.

Der von Hankook gesponserte Gutschein für einen Satz Sommer-/Winter-/ oder Ganzjahresreifen für Ihren PKW oder SUV hat einen Gesamtwert von 200 Euro.

